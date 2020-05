Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Stuhr – Das Team Jugend der Gemeinde Stuhr möchte Kinder und Jugendliche auch während der Corona-Pandemie unterstützen. Daher bietet es ihnen drei Telefon-Hotlines an. Wer über Sorgen und Probleme reden möchte, sich mit den Sozialpädagogen austauschen will oder einfach nur Langeweile hat, kann entweder die Nummer des Jugendtreffs No Moor (Moordeich) wählen, beim Jugendtreff Haus am Wall (Brinkum) anrufen oder die Streetworker kontaktieren. Auch per E-Mail hilft das Team Jugend weiter.

Darüber hinaus bietet das Haus am Wall eine Online-Bewerbungshilfe an. „Denn auch wenn es manchmal so scheint, bleibt die Zeit während der Krise nicht stehen, und die Jugendlichen müssen an ihre Zukunft denken“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Per E-Mail können die Jugendliche ihre Bewerbungsschreiben und Lebensläufe an die Mitarbeiter schicken, welche ihnen dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, über eine datengeschützte Software gemeinsam chatgestützt an einem Textdokument zu arbeiten, um die Arbeit noch direkter zu machen. Auch der Schulsozialpädagoge der Lise-Meitner-Schule in Moordeich bietet weiterhin Unterstützung in Sachen Bewerbung an. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage der Schule (www.kgs-moordeich.de)

Nach wie vor sind auch die beiden Streetworker der Gemeinde auf den Straßen unterwegs und bieten den Jugendlichen ein offenes Ohr.

Hotlines

Die Hotlines der Jugendtreffs sind montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr besetzt und die Hotline der Streetworker von 14 bis 20 Uhr.

Jugendtreff No Moor 0151/26788719

kontakt@nomoor.de

Jugendtreff Haus am Wall 0151/52069534 kontakt@hausamwall.de Streetworker 0160/98974675