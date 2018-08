Unternehmerinnen stellen sich vor

Die Unternehmerinnen und Unternehmer freuen sich auf die Ausstellung am 20. Oktober bei Raab Karcher. In den „Modell-Badezimmern“ präsentieren sie dann sich und ihre Arbeit. J Foto: Husmann

Stuhr - Ursprünglich lernten sie sich über eine Facebook-Gruppe kennen, die Unternehmerinnen vernetzt und solche, die es werden wollen, bestärkt. Eins führte zum anderen, und nun besteht ein festes Netzwerk von selbstständigen Frauen aus dem Landkreis Diepholz. Diese laden für Samstag, 20. Oktober, zwischen 9 und 18 Uhr zu einer Ausstellung in den Geschäftsräumen des Baustoffhandels Raab Karcher, Delmenhorster Straße 321 in Stuhr, ein – mit dem Ziel, ein noch größeres Netzwerk zu schaffen und sich und ihre Arbeit zu präsentieren.

Zum ersten Mal trafen die Frauen sich persönlich auf Initiative Ilona Flügels in der „Kleinen Oase“ in Stuhr. Sie lernten sich kennen, tauschten sich aus, gaben sich Ratschläge. Dieses erste Treffen organisierten sie bereits im November vergangenen Jahres. Inzwischen kommen die 13 Frauen regelmäßig zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. An der Ausstellung allerdings planen insgesamt 25 Unternehmerinnen mit.

Jede hat ihre eigenen Geschichte. Wie etwa Martina Fröhberg, Immobilienmaklerin, die sich auf Senioren spezialisiert hat. Dazu gehöre Beratung und Unterstützung bezüglich eines Wohnkonzepts mit oder ohne Betreuung sowie Hilfe bei der Anpassung des Hausstandes und beim Umzug, erklärt sie. „Es geht aber auch darum, wie man etwa sein Badezimmer barrierefrei gestaltet.“

Ein vierköpfiges Gespann aus selbstständigen Vertrieblern (dabei ist auch ein Mann, Männer sind nicht per se aus der Gruppe ausgeschlossen) präsentiert auf der Messe ein Nahrungsergänzungsmittel, das helfen soll, alle Vitamine und Nährstoffe, die der Körper laut Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation täglich zu sich nehmen soll, aufnimmt. „Wie soll man die empfohlenen fünf bis sechs Portionen Obst am Tag sonst zu sich nehmen?“, stellt der beteiligte Dimitri Focht in den Raum. Ebenfalls mit im Boot sind Ramona Ziolkowski und Katharina Anochin. Die Vierte im Bund ist Salka Alex. Alex präsentiert zusätzlich noch „Salkas Nagelstudio mit Herz“. Dazu gehöre auch noch ein Kosmetikstudio. „Es geht also nicht nur um Beauty, sondern auch um Wellness, Gesundheit und Massagen“, sagt sie.

Im Rahmen der Ausstellung bauen die Frauen (und Männer) Stände auf, stellen ihre Arbeit vor oder bieten die Produkte an, die sie vermarkten. „Und natürlich haben wir auch ein abwechslungsreiches Programm drum herum geplant, Essen, Trinken, und es spielt eine Harfenistin“, erklärt die Geschäftsleiterin von Raab Karcher, Alexandra Flunkert. Und auch für kleine Besucher werde es nicht langweilig. Es gebe „Kinderschminken und so weiter“, sagt sie lächelnd. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. J sil