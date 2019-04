Uniformträger für ein halbes Jahr

Stuhr - Von Sigi Schritt . Die Polizeistation in der Nähe des Stuhrer Rathauses hat seit Monatsbeginn eine neue Führung: Der 58-jährige Klaus Pätzold wird bis Ende September die Dienststelle mit zehn Beamten und Angestellten, die zum Weyher Polizeikommissariat gehört, leiten.

Der Lahauser erledigt für den Zeitraum von einem halben Jahr alle Aufgaben der eigentlichen Amtsinhaberin Jennifer Kempf, die für eine sogenannte Personalentwicklungsmaßnahme in den Kreis Verden abgeordnet ist. Bei der örtlichen Polizeiinspektion fungiert die Beamtin als Sachbearbeiterin für Verkehr, erläutert Franziska Mehlan, Chefin des Leester Polizeikommissariats.

Für seinen neuen Job in Stuhr zieht Klaus Pätzold sogar eine Uniform an. Denn der Polizeihauptkommissar arbeitet normalerweise im Kriminal- und Ermittlungsdienst in Leeste. In Weyhe ist der Beamte Ermittler und üblicherweise in Zivil unterwegs, in Stuhr übernimmt Pätzold Personalverantwortung und die Fachaufsicht. In diesem Zusammenhang überprüft er zum Beispiel die Akten auf Vollständigkeit, bevor sie zur Staatsanwaltschaft versendet werden, die dann entscheidet, ob Anklage erhoben werden soll oder nicht.

In der Stuhrer Dienststelle werden zahlreiche Anzeigen aufgenommen, erklärt Franziska Mehlan. Bürger hätten in der Station von montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr die Gelegenheit, persönlich Anzeigen zu erstatten. Daraus ergeben sich Fälle, deren Sachverhalte ermittelt werden müssen. Für Pätzold ist es jedes Mal ein Erfolgserlebnis, wenn die Fälle wasserdicht sind, also die Beweise zusammengetragen sind, und die Urteile der Strafrichter die Ermittlungen der Polizei bestätigen.

Der Ordnungshüter kennt die Region Stuhr und Weyhe seit fast vier Jahrzehnten, seit er 1980 nach Leeste versetzt worden ist. Pätzold ist ein Polizist mit Leib und Seele und seit seinem 18. Lebensjahr bei der Polizei.

Es war die Zeit des sogenannten Deutschen Herbstes, als der in Osnabrück geborene Pätzold Ende 1977 bei der Polizei angenommen worden ist. Die Zeit war durch die Anschläge der terroristischen Vereinigung Rote Armee Fraktion geprägt. Und Klaus Pätzold wollte damals mithelfen, diese und andere Verbrecher zu schnappen.

Als er seine erste Ausbildungsstätte in Bad Iburg aufsuchte, hatte er noch nicht mal einen Führerschein, blickt er zurück. Die Polizei versetzte ihn unter anderem nach Hannover in eine Einsatzhundertschaft. Dort versah er seinen Dienst beispielsweise am Flughafen direkt vor einem Gate zum Jet. „Das war damals eine Folge der Terrorismusanschläge“, erinnert sich der Lahauser.

Er bestand verschiedene Lehrgänge, und so wechselte er aus dem mittleren in den gehobenen Dienst.

In Weyhe fand er Freunde, und nicht zuletzt lernte der Beamte seine Frau kennen. Ende 2004 ergab sich ein Sprung vom Streifen- in den Kriminal- und Ermittlungsdienst. Sein Arbeitsschwerpunkt: Einbrüche in Stuhrer und Weyher Firmen. 2018 registrierte er 54 Fälle (2016: 121).