Ungebrochenes Interesse

Stuhr - Von Janna Silinger. Angefangen hat alles vor neun Jahren damit, dass Kirsten Höfener mit ihren Kindern in die Evangelische Bücherei in Stuhr zum Vorlesen und Basteln gekommen ist. Das habe ihr damals so gut gefallen, dass sie „irgendwie reingerutscht“ ist. Als gelernte Bibliothekarassistentin waren die Voraussetzungen gut. Sieben Jahre hat sie nun die noch immer ehrenamtliche Leitung der Bücherei inne. Eine große Verantwortung, die ihr nach wie vor Spaß mache. Auch wenn sie viel zu tun hätte, zu mal die zweifache Mutter seit dem vergangenen Jahr wieder halbtags arbeitet. „Daran musste ich mich gewöhnen“, sagt sie. Doch nun funktioniere es. „Das ist mein Hobby und eine Herausforderung, in der ich mich entfalten kann“, erzählt Höfener zufrieden.

Sie betont die Bedeutung des Ehrenamts. „Wenn man so etwas angenommen hat, muss man auch hier sein.“ Und das bedeute nicht bloß dort sitzen und Bücher verleihen. Es handle sich um komplexe Arbeitsabläufe. Die Werke müssen gekauft und katalogisiert werden. Höfener und ihre Kolleginnen müssen regelmäßig den Bestand durchsehen, entscheiden, was in den Regalen stehen bleiben soll, was raus kommt. Was sich noch lohnt, was nicht genug ausgeliehen wird. Es passiere viel im Hintergrund, wodurch eine Bindung zu den Büchern entstehe, beschreibt Höfener die Arbeit.

Was ihr besonders gut gefalle, seien die glücklichen Gesichter der Kindergartenkinder, die regelmäßig in die Einrichtung kommen und sich Bilderbücher ausleihen oder anschauen. „Das ist schön anzusehen, wenn hier 15 Kinder sitzen und mir am Hosenbein ziehen.“ Grundsätzlich sei das Interesse der Kleinen an Büchern ungebrochen. Die schauen sich alles an, kennen sich richtig aus und zeigen auch an Sachbüchern viel Interesse. Weniger werde das mit dem Lesen eher bei den Erwachsenen, schätzt Höfener. Die würden auf neue Technologien setzen, das mache sich auch in der kleinen Bücherei in Stuhr bemerkbar.

Obwohl sie, das betont Höfener, gut aufgestellt sei. Im Regal findet man beliebte Werke der verschiedensten Genres: Romane, Sachbücher und Biografien, Krimis oder Ratgeber. Darauf legen die neun Frauen, die derzeit dort tätig sind, wert. Denn das Ziel einer Bücherei sei es nicht nur, Kunden anzulocken, sondern auch sie zu halten. Um das zu schaffen, organisiert Höfener regelmäßig Veranstaltungen. Dazu gehört etwa die jährliche Buchvorstellung. „Mehr als 50 Leute sind in diesem Jahr gekommen“, berichtet sie. Dabei präsentieren die Mitarbeiterinnen eine Reihe von Büchern, es wird Wein getrunken und die Besucher haben Zeit für Gespräche.

Auch die Bücherei selbst sei bei solchen Gelegenheiten geöffnet. Und oft werden die vorgestellten Bücher direkt ausgeliehen. Spannend sei es dabei, die unterschiedlichen Geschmäcker zu beobachten. Sowohl seitens der Mitarbeiter, als auch seitens der Kunden. Das bringe den Vorteil mit, dass die Einrichtung breit aufgestellt sei.

Höfener selbst liest am liebsten Krimis. Aber eher die „weniger blutrünstigen“, erzählt sie. Die würde sie auch ihren Kunden empfehlen. Spannend sei es, wenn diese die ausgelesenen Bücher zurückbringen. „Wir fragen dann natürlich, wie sie es fanden“, berichtet die Leiterin der Bücherei. So lernt man einzuschätzen, was der Person gefallen könnte.

Die nächste Veranstaltung, die Höfener plant, ist die „Adventliche Stimmung in der Bücherei“ am 29. November. Dann sind Kinder und Erwachsenen zwischen 15 und 17 Uhr eingeladen, gemeinsam zu basteln und Plätzchen zu essen. Für die Kinder ist ein Bilderbuchkino und für die Älteren eine Lesung geplant. Außerdem soll ein Bücherflohmarkt organisiert werden.

Die Bücherei:

In der Evangelischen Bücherei Stuhr stehen mehr als 2 500 Medien (Bücher, CDs und Spiele) kostenlos zur Verfügung. Geöffnet ist die Einrichtung im Gemeindehaus an der Stuhrer Landstraße 142 donnerstags von 9 bis 10 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie freitags zwischen 15 und 17 Uhr. Mehr Infos zur Bücherei und den Veranstaltungen gibt es online: www.kirche-stuhr.de/Bücherei