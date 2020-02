Auto fährt gegen Baum und überschlägt sich: B51 nach Unfall voll gesperrt

Nach einem Unfall auf der B51 zwischen Stuhr-Seckenhausen und Fahrenhorst wurde die Bundesstraße zur Unfallaufnahme durch die Polizei voll gesperrt.

Seckenhausen - Auf der Bundesstraße 51 zwischen Stuhr-Seckenhausen und Fahrenhorst ist am Sonntagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach, so die Polizei.

Die B51 ist nach dem Unfall zur Stunde voll gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache und zur Identität des Autofahrers laufen noch. Nach ersten Berichten ist auch ein Rettungswagen an der Unfallstelle im Einsatz.

Sperrung der B51 nach Unfall: Umleitung über Heiligenrode

Autofahrer können von Weyhe in Richtung Stuhr weiterhin die B322 nutzen. Eine Umfahrung der Unfallstelle ist in Richtung Weyhe via Fahrenhorst, B439, Heiligenrode, B322 und Seckenhausen möglich.

Weitere Infos folgen...