Schwerer Unfall in Moordeich: Mann fährt mit Transporter in Graben

Ein Mann ist bei einem Unfall in Stuhr-Moordeich schwer verletzt wurden. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Transporter befreit werden.

Moordeich - Der Mann war am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem Kleintransporter im Ortsteil Moordeich unterwegs. In einer Linkskurve der Straße Tempelweg fuhr der Mann aus ungeklärter Ursache geradeaus in einen Graben. Dabei wurde er schwer verletzt, teilt die Feuerwehr mit.

Unfall in Stuhr: Feuerwehr befreit Mann

Der Fahrer wurde nicht im Transporter eingeklemmt, war jedoch darin eingeschlossen. Die Feuerwehr öffnete das Fahrzeug und holte den verletzten Mann heraus. Er kam anschließend ins Krankenhaus. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach einer knappen Stunde beendet werden.