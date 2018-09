Fuß überfahren: 78-Jährige schwer verletzt

Stuhr - Eine 78-jährige Frau wurde am Freitag bei einem Unfall in Stuhr schwer verletzt. Sie wollte aus einem Auto aussteigen, das jedoch losfuhr, bevor sie es komplett verlassen hatte.

Eine 79-jährige Autofahrerin hielt gegen 18 Uhr am Varreler Feld an, um ihre Fahrgäste aussteigen zu lassen. In der Annahme, dass alle Personen den Wagen verlassen hatten, fuhr sie los. Das teilt die Polizei mit.

Die 78-jährige Frau hing jedoch noch mit einem Bein im Auto und kam zu Fall. Die 79-jährige Fahrerin erschrak und fuhr erneut an, dabei überfuhr sie seitlich den Fuß der gestürzten Seniorin. Diese kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Rubriklistenbild: © dpa