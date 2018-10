A1 nach Lkw-Unfall bei Brinkum wieder freigegeben

Groß Mackenstedt - Nach einem Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 1 bei Brinkum musste die Strecke am frühen Mittwochnachmittag kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Update, 20.30 Uhr: Fahrbahn wieder frei

Gegen 20.15 Uhr ist die Fahrbahn wieder komplett für den Verkehr freigegeben worden. Die Unfallstelle wurde geräumt.

Der Unfall, an dem drei Lkw beteiligt waren, ereignete sich gegen 13.15 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum an einem Stauende in Fahrtrichtung Hamburg. Wenig später wurde die Autobahn in beide Richtungen kurzzeitig für erste Bergungsarbeiten gesperrt, da sich der Einsatzort in einer Baustelle befindet.

Einer der Lasterfahrer hat offenbar das Stauende übersehen und ist auf einen vor ihm stehenden Sattelzug aufgefahren. Auch ein weiterer Lkw-Fahrer übersah die Situation und fuhr auf den eigentlichen Verursacher auf. Der dritte Lastwagen blieb allerdings nahezu unbeschädigt.

Die Sperrung in Richtung Norden soll ab 17.30 Uhr eingerichtet werden. Die Polizei schätze in einer Pressemeldung, dass die zweite Sperrung mindestens bis 20 Uhr dauern werde.

Unfall auf A1 bei Brinkum Unfall auf A1 bei Brinkum

Weil die Feuerwehr davon ausgehen musste, dass ein Fahrzeug Feuer gefangen hatte und ein Fahrer eingeklemmt sein könnte, war große Eile geboten. Kreisfeuerwehrsprecher Matthias Thom berichtete gegenüber kreiszeitung.de, dass kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits teilweise Entwarnung gegeben werden konnte: Keine Person sei mehr eingeklemmt. Der Unfallverursacher konnte sich noch aus eigener Kraft aus seinem Führerhaus befreien.

Die Verletzten wurden laut Angaben der Feuerwehr mit der Drehleiter über die erhöhte Leitplanke in das Baufeld zum Rettungsdienst befördert. Neben der Sicherung der Einsatzstelle übernahm die Feuerwehr demnach noch das Binden von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Im Einsatz waren die Wehren aus Groß Mackenstedt und Brinkum.

+ Die Autobahn musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. © VMZ Niedersachsen

Laut einem Sprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn musste kurz nach der Kollision geklärt werden, ob einer der Lastwagen Gefahrgut geladen hat. Als dies ausgeschlossen wurde, konnten die Einsatzkräfte die Strecke in Richtung Süden wieder freigeben. In Richtung Hamburg lief der Verkehr auf einer Fahrspur.

Alle drei am Unfall beteiligten Lkw-Fahrer wurden laut Polizeiangaben verletzt, der noch nicht abschließend identifizierte Unfallverursacher schwer. In beiden Richtungen der A1 kam es ihm zufolge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beläuft sich laut Angaben der Beamten auf rund 110.000 Euro.

kom