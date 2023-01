Unfall in Stuhr-Brinkum: 16-jähriger Kradfahrer verunglückt tödlich

Von: Alexander Eser-Ruperti

In Stuhr-Brinkum im Landkreis Diepholz ist ein Kradfahrer im Alter von nur 16 Jahren tödlich verunglückt. Der junge Mann hatte beim Abbiegen einen PKW übersehen.

Diepholz – In Stuhr-Brinkum im Landkreis Diepholz (Niedersachsen) ereignete sich am Abend des Montags den 02. Januar 2023 ein tragischer Unfall: Der 16-jährige Fahrer eines sogenannten „Krads“ kollidierte an der Einmündung B51/B6 mit einem PKW und wurde dabei schwer verletzt. Herbeigeeilte Hilfe kam für den jungen Fahrer zu spät: noch an der Unfallstelle mussten Rettungskräfte den Tod des Jugendlichen feststellen.

Tödlicher Unfall im Landkreis Diepholz: 16-jähriger Kradfahrer kollidiert in Stuhr-Brinkum mit PKW

Am Montag, dem 02. Januar 2023 war ein 16-Jähriger in Stuhr-Brinkum auf einem sogenannten „Krad“, also einem Leichtkraftrad, aus Richtung Seefeld auf der B51 unterwegs. An der Einmündung zur B6 wollte der junge Mann abbiegen und übersah dabei gegen 19:20 Uhr den herannahenden PKW eines 77-Jährigen im Gegenverkehr. Dieser bewegte sich aus Richtung Bremen mit Fahrtrichtung Seckenhausen.

In Stuhr-Brinkum im Landkreis Diepholz ist ein Kradfahrer im Alter von nur 16 Jahren tödlich verunglückt. © Nord-West-Media TV

Beim Abbiegen wurde der junge Mann durch den Wagen erfasst und stürzte von seinem Leichtkraftrad. Durch die Einwirkung der Kollision wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte noch an der Unfallstelle seinen Tod feststellen mussten. Beide beteiligten Unfallfahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Tödlicher Unfall in Stuhr-Brinkum im Landkreis Diepholz: PKW-Fahrer erleidet Schock

Der Wagen des 77-jährigen PKW-Fahrers war bei der Kollision mit dem Leichtkraftrad selbst nach rechts von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei blieb der Fahrer selbst zumindest körperlich unverletzt. Der 77-Jährige erlitt einen Schock und musste vor Ort von Rettungsdienstmitarbeitern und später Familienangehörigen betreut werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und erster Ermittlungen sowie zur Bergung der Fahrzeuge war die B51 insgesamt drei Stunden voll gesperrt worden.

