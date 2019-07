Unfall mit vielen Kindern und fünf Kleinbussen auf der A1 bei Bremen - langer Stau

Zu einem Unfall mit mehreren Kleinbussen und vielen Kindern kam es auf der A1 bei Bremen-Brinkum in Richtung Hamburg.

Zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 bei Bremen-Brinkum ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Beteiligt waren fünf Kleinbusse mit 28 Kindern und Betreuern.

Bremen/Brinkum - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen kurz nach 16 Uhr zu dem Unfall auf der Überholspur zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg. Fünf Kleinbusse seien im Konvoi auf der linken Spur unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit.

Kurz vor der Anschlussstelle Bremen-Brinkum ereignete sich der Auffahrunfall innerhalb des Konvois, so die Polizei weiter. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Ob neben den Kleinbussen weitere Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren, ist im Moment nicht bekannt. Die Polizei sperrte den linken Fahrstreifen, sodass es im Feierabendverkehr zu erheblichen Behinderungen in dem Bereich kommt.

Notarzt begutachtet Kinder und Betreuer nach Unfall

Vier der fünf Kleinbusse waren noch fahrbereit und wurden mit den Kindern und Betreuern zum Feuerwehrgerätehaus nach Stuhr-Brinkum gebracht. Dort hat die Feuerwehr Tische und Bänke aufgebaut und versorgt die Kinder mit Getränken.

+ Die Feuerwehr betreut die südkoreanische Reisegruppe im Brinkumer Gerätehaus. © Rainer Jysch Gleichzeitig werden alle Beteiligten vom Rettungsdienst und Notarzt begutachtet, um Verletzungen auszuschließen. Ein Feuerwehrsprecher sprach zunächst von vier leicht verletzten Kindern.

Ein Kleinbus steht noch auf der Autobahn und ist laut Feuerwehrsprecher nicht mehr fahrbereit. Wie und wann die Reisegruppe mit Kindern aus Südkorea weiterreist, steht am frühen Dienstagabend noch nicht fest, so der Sprecher weiter.