Unfall unter Alkoholeinfluss: Autobahn 1 nach Kollision stundenlang gesperrt

Auf der Autobahn 1 bei Bremen hat der Karfreitag mit einem schweren Unfall begonnen. Dort wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt, die Strecke nach Norden musste kurz nach Mitternacht für mehrere Stunden gesperrt werden.

Stuhr - Ein 38-jähriger Autofahrer war laut Angaben der Polizei mit seinem Audi gegen 0.08 Uhr innerhalb einer Baustelle auf dem rechten von zwei verengten Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bremen/Brinkum fuhr demnach ein 50-Jähriger aus Bremen mit seinem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit auf den Audi-Fahrer auf.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Audi in die Mittelschutzplanke und kam anschließend im abgesperrten Baustellenbereich zum Stehen. Der Mercedes kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen zum Halten. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fahrer des Audi lebensgefährliche Verletzungen, der Fahrer des Mercedes wies lediglich leichte Verletzungen auf, heißt es in einer Meldung der Polizei. Beide Unfallbeteiligte wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfallverursacher alkoholisiert auf Autobahn A1 unterwegs

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn fest, dass der 50-jährige Bremer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines.

Da der Audi nach dem Verkehrsunfall leichte Rauchbildung aufwies, wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß Mackenstedt alarmiert, welche diesen ablöschte, teilte die Polizei weiterhin mit.

Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten sei es notwendig gewesen, die Autobahn 1 in Richtung Bremen für rund vier Stunden durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen voll zu sperren. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen sei es wegen des geringen Verkehrsaufkommens nicht gekommen. Der entstandene Schaden wird vonseiten der Polizei auf etwa 57.000 Euro geschätzt.