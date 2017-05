Unbekannte zerstören Ehrenmal

+ .... seit Sonntag fehlen zwei Tafeln mit Namen. - Foto: ps

Der Schaden war am Sonntag festgestellt worden, schreibt Frauke Freytag vom Fachdienst Hoch-, Tief- und Landschaftsbau in einer Mitteilung. Die dritte Tafel mit den Namen der Gefallenen des Ersten Weltkriegs sei nicht entwendet worden, vermutlich, weil sie vorne zur Straße hin angebracht ist. „Solch ein Verhalten ist nicht zu tolerieren, und die Gemeinde Stuhr wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten“, so Freytag. Die Verwaltung sucht Zeugen, die etwas zu dem Vorfall mitteilen könne. Diese werden gebeten, sich im Rathaus bei Frauke Freytag unter der Telefonnummer 0421/56 95 324, mobil unter 0170/784 04 25 oder per E-Mail an f.freytag@stuhr.de zu wenden. Darüber hinaus möchte die Gemeinde die Bürger sensibilisieren, Ehren- und Denkmalen Aufmerksamkeit zu schenken und solche Taten zu erschweren.