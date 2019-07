Unausgesprochene Bitte um Fortsetzung

Nach drei Jahren Pause wieder Sommermusik auf der Heiligenroder Mühlenwiese

+ Endlich wieder ein Sommerkonzert auf der Mühlenwiese in Heiligenrode. Es spielen die Swingin' Fireballs. Foto: HUSMANN

Heiligenrode - Von Angelika Kratz. „Erich, kommst du mal bitte“, hatte Bäckerkollege Reiner auch nach Stunden hitzetreibender Arbeit am Steinbackofen die höfliche Form bewahrt. Um 5 Uhr in der Früh' hatte der Heizer gestern im Heiligenroder Backhaus parat gestanden, die Bäckercrew kam eine Stunde später, und am frühen Nachmittag gingen fünf riesige Bleche Kirsch-, acht Bleche Butterkuchen und 40 Brote in den Verkauf.