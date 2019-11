Vom Umgang mit einer emotionalen Wunde - Hospizverein lädt ein

Am 19. November auf Gut Varrel

Trauer ist eine „emotionale Wunde, die Zeit braucht, um zu heilen", sagt Ursula Krafeld vom Hospizverein.

Stuhr - Über den Umgang mit Trauer ist inzwischen viel gesagt und geschrieben worden. Trotzdem bleibt die Annäherung an das Thema mitunter widersprüchlich. „Trauer wird in der Gesellschaft nach wie vor überwiegend als Krankheit verstanden und doch nicht so anerkannt“, sagt Ursula Krafeld, Koordinatorin des Hospizvereins Stuhr.