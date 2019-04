Überfall auf Tankstelle: Täter bedrohen Angestellte mit Schusswaffe

Zwei unbekannte Täter haben eine Tankstelle in Brinkum-Nord überfallen und die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht.

Zu dem Überfall kam es am vergangenen Dienstag. Die beiden Täter betraten gegen 21.30 Uhr die Tankstelle an der Bremer Straße und forderten Geld von der Kassiererin. Dabei bedrohten sie die Frau mit einer Schusswaffe. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Täter zu Fuß an der Bundesstraße entlang in Richtung Bremen. Das teilt die Polizei mit.

Täterbeschreibung

Einer der Täter war etwa 1,65 Meter groß, von normaler, sportlicher Figur und etwa 27 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine beige Hose, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Schuhe und rote Handschuhe.

Der zweite Täter war von ähnlicher Statur und Größe, er war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Hose hatte weiße Streifen an der Seite. Zudem trug er dunkle Schuhe.

