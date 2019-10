„Erfolgreich Lernen lernen“: Was tun, wenn die Konzentration fehlt?

Brinkum - Mit einem kostenfreien Vortrag zum Thema „Erfolgreich Lernen lernen“ setzen die Ambulanten Kinder- und Jugendhilfen Stuhr ihre Reihe Werkstatt Erziehung fort. Dazu laden sie für Donnerstag, 24. Juli, 19.30 Uhr, ins Lesecafé der Bücherei an der Jupiterstraße 1 ein.

Referentin ist Simone Helmbold, Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Im Gespräch mit der Kreiszeitung verrät die 52-Jährige, warum sie die Nachhilfe nicht mehr als zeitgemäß betrachtet und was Eltern von ihrem Vortrag erwarten dürfen.

Frau Helmbold, ist Ihnen das Lernen früher leicht gefallen?

Tatsächlich ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich viel Hilfe benötigt hätte.

Woran könnte das gelegen haben?

Meine Mutter war Gymnasiallehrerin, vielleicht hat sie schon Techniken angewandt, die mir das erleichtert haben. „Bild dir Eselsbrücken“, hieß es oft. Damals wurde ja noch viel auswendig gelernt.

Wer es sich leisten konnte, schickte sein Kind zur Nachhilfe, wenn es in der Schule nicht lief. Das sehen Sie heute wohl anders.

Stimmt. Nachhilfe sollte nicht sein. Das ist nur ein Hinterherhangeln. Der leidige Versuch, Defizite aufzufangen. Das führt zu Frust und schafft nur wenig Motivation. Besser ist, rechtzeitig mit dem richtigen Lernen anzufangen.

Was ist – in wenigen Worten – der Unterschied zwischen Nachhilfe und Lerntraining?

Wir wollen, dass unsere Kinder selbstständig werden. Dazu gehört auch selbstständiges Lernen. Wenn sie richtig Lernen lernen, sind sie effektiver und schneller. Welches Kind möchte schon den ganzen Nachmittag damit verbringen? Und es wird ein Wissensfundament geschaffen, auf dem sich aufbauen lässt. Nachhilfe setzt meist auf den kurzfristigen Erfolg. Was nicht verstanden wurde, wird aufgearbeitet, um einigermaßen den nächsten Test zu bestehen.

Es gibt viele Gründe, weshalb ein Kind nicht richtig lernen kann. Von der Konzentrationsschwäche über ADHS bis hin zu Depressionen. Womit haben Sie es am meisten zu tun?

Gute Frage. Letztendlich muss man jedes Kind individuell betrachten. Das häufigste Problem ist die fehlende Konzentration. Nach einer bestimmten Zeit lässt sie einfach nach. Wichtig ist, mit welchem Lerntyp ich es zu tun habe. Der kinästhetische Typ etwa braucht zwischendurch Bewegung, er lernt super in Rollenspielen. Ein anderer Typ lernt mehr über Bilder. In der Schule können die Lehrer die Kinder nicht individuell betreuen. Das kann man zu Hause auffangen. Es ist nicht schlimm, dass man in der Schule etwas nicht mitbekommen hat, wenn man weiß, wie man es zu Hause selbstständig aufholen kann.

Woran erkennen die Eltern, ob ihr Kind verhaltensauffällig oder einfach nur originell ist?

Das ist für Eltern nicht leicht zu erkennen. Heute wird schnell ADHS diagnostiziert, wenn ein Kind unkonzentriert oder hibbelig ist. Vielleicht ist es aber auch über- oder unterfordert.

Erkennen Sie das auf Anhieb?

Da muss ich mit dem Kinder- und Jugendarzt oder dem Psychiater zusammenarbeiten. Ich kann Orientierung und Unterstützung geben, aber die Diagnose muss der Arzt stellen.

Haben Sie für jeden Befund die passende Strategie, die passende Lerntechnik?

Nein. Grundsätzlich spreche ich zuerst mit den Eltern, danach auch mit dem Kind, um zu sehen, wo es steht, welche Probleme es hat. Daraus versuche ich, gemeinsam mit dem Kind seinem Lerntyp gemäße Strategien und Lerntechniken zu entwickeln.

Wie sieht denn zum Beispiel Ihre Strategie bei ADHS aus?

Welcher Grad, welche Aufmerksamkeitsleistung liegt vor? Was hat der Arzt geraten? Das spielt eine Rolle. Doch im Kern geht es immer darum, sich nicht ausreichend konzentrieren zu können. Ich gehe mit diesen Kindern erst einmal in den Wald, um einen Zugang zu ihnen zu bekommen. Bei einem Spaziergang mit seinen gleichbleibenden Bewegungen funktioniert das ganz gut, wenn auch nicht bei jedem. Dann trainiere ich mit dem Kind, die Spanne der Konzentration zu erweitern. Mit dem Marburger Konzentrationstraining (siehe Infokasten, die Red.) kann man da gut ansetzen. Danach kann man den nächsten Schritt gehen und mehr Struktur in das Lernen bringen. Die Kinder wissen um ihr Defizit, dabei sind sie eigentlich besonders kreativ und interessiert. Das möchte ich ‘rauskitzeln.

Wie alt sind die Kinder, die zu Ihnen kommen?

Es kommen sowohl Grundschulkinder, die gerade den Einstieg in die Schullaufbahn meistern müssen, als auch solche, die demnächst auf eine weiterführende Schule gehen. Gerade das ist eine spannende Zeit. Eltern und Kinder wissen nicht, wo es langgehen soll. Da benötigen sie möglicherweise Unterstützung. Ebenso kommen Schüler aus der neunten Klasse, weil dann der Lernstoff noch einmal zunimmt. Sie müssen vielleicht noch mal die eine oder andere Technik einüben, um den letzten Meilenstein zu erreichen.

Was nehmen die Eltern aus Ihrem Vortrag mit?

Ich würde mich freuen, wenn ich die Eltern dafür sensibilisieren könnte, dass Schule nicht nur bedeutet, Fakten für einen Test auswendig zu lernen. Es geht auch darum, die Kinder mit Strategien auszustatten, mit denen sie ihre Persönlichkeit selbst stärken können – ohne dass dies zu Stress führt. Meine Botschaft: Lernen kann Spaß machen, wenn man es richtig macht.