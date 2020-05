Tüten für den Gabenzaun

Brandschutzerzieher und Feuerwehrförderer helfen Syker Tafel

+ Nach ihrem ausgefallenen Auftritt auf Gut Varrel übergeben Sandra und Uwe Banach die Süßigkeiten und Materialien an Sykes Bürgermeisterin Suse Laue (r.). Foto: Feuerwehr

Stuhr / Syke – Für die Brandschutzerzieher Sandra und Uwe Banach sollte der Startschuss in die Saison eigentlich beim Varreler Markt erfolgen. Laut Pressemitteilung wollten die beiden, wie in den vergangenen Jahren auch, die Ortsfeuerwehr Stuhr mit einem Infostand und einem Feuerwehrfahrzeug vertreten. Doch der Markt fiel aus, weil Corona dieser Veranstaltung – wie vielen anderen auch – einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Was also tun mit den ganzen vorbereiteten Materialien und gekauften Süßigkeiten?