Trotz Gegen-Meinungen: Ausschuss befürwortet Tempo-Reduzierungen in Stuhr

Von: Andreas Hapke

Holger Opitz hatte Tempo 70 auf der Ristedter Straße beantragt.

Die Meinungen über drei von der Verwaltung vorgeschlagene Geschwindigkeitsreduzierungen auf Stuhrer Straßen gingen am Dienstagabend im Verkehrsausschuss zum Teil weit auseinander.

Stuhr – Die Gemeinde könnte das als untere Verkehrsbehörde auch selbstständig entscheiden. Doch sie hatte das Thema zur Diskussion gestellt, weil sich sowohl die Polizei als auch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gegen die Neuregelungen ausgesprochen hatten.

Den Antrag auf durchgängig Tempo 30 auf der Blockener Straße hatte Grünen-Ratsherr und Landwirt Bernhard Helmerichs gestellt. Michaela Schierenbeck, Fachdienstleiterin Verkehr und Feuerwehr, konnte das im Ausschuss gut nachvollziehen: „Man glaubt gar nicht, wie viele Kurvenlagen die Blockener Straße hat“, stellte sie fest. An manchen Punkten sei der weitere Verlauf nicht einzusehen. Und seit Inbetriebnahme der Kita in der alten Dorfschule gebe es wesentlich mehr Abbiegevorgänge und Überquerungen der Straße. Helmerichs führte in seinem Antrag noch das gefährliche Überholen von Treckern und die unübersichtliche Situation beim Verlassen der Höfe an. Es gebe an der Straße drei landwirtschaftliche und drei Gartenbetriebe.

Radfahrer Holger Opitz beantragt Geschwindigkeitsreduzierung

Außerdem ging es um Tempo 50 auf der B 51 bereits vor Beginn der geschlossenen Ortschaft Seckenhausen aus Richtung Bassum und um 70 statt 100 Kilometer pro Stunde auf der Ristedter Straße zwischen Warwer Straße und Ristedt, Letzteres beantragt von Radfahrer Holger Opitz. Ihm sind auf der K 113 zu viele Autos auf einer zu schmalen Straße zu schnell unterwegs. Laut Schierenbeck hat der Landkreis Diepholz im Hinblick auf eine einheitliche Geschwindigkeit signalisiert, sich der Änderung auf Syker Gebiet anzuschließen.

In Seckenhausen wollen Bewohner auf die Bremse treten, weil bei Tempo 70 die Abfahrt vom Parkplatz des Gartenfachgeschäfts an der B 51 zu unübersichtlich sei. Eine Versetzung des Ortsschilds um wenige hundert Meter, wie von der SPD-Fraktionschefin Susanne Cohrs vorgeschlagen, komme nicht infrage, sagte Schierenbeck. Dafür fehle als Voraussetzung eine durchgängige Bebauung. Die „sehr geringe Distanz“ zwischen Ortsschild und Betrieb spreche aber für eine Ausweitung von 50 Kilometern pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit.

Die Polizei sieht das anders

Die Polizei sieht das anders. Eine gemeinsame Verkehrsschau an der Blockener Straße unter Beteiligung der Fachbehörden habe zum Ergebnis geführt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu reduzieren, teilt Sprecher Thomas Gissing auf Nachfrage mit. Ein wesentlicher Grund sei das „unauffällige Unfalllagebild“. Die Kreuzung Blockener Straße/Neuer Weg werde allerdings gesondert betrachtet.

Die Polizei sieht auch keine Notwendigkeit für eine Absenkung von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde in Seckenhausen. „Es handelt sich um eine gerade Strecke, die sehr gut einsehbar ist und auf der es ein Überholverbot gibt“, sagt Gissing. Im Zeitraum von 2016 bis heute habe die Polizei nur drei Unfälle registriert, die sich zudem alle 2016/2017 ereignet hätten.

Auf der Ristedter Straße könne der motorisierte Verkehr den Seitenabstand beim Überholen eines Radfahrers bei der vorhandenen Fahrbahnbreite „problemlos“ einhalten. In den vergangenen zehn Jahren habe es zudem keinerlei Anzeigen wegen Gefährdung eines Radfahrers oder ähnlicher Vorfälle gegeben. Im gleichen Zeitraum hätten die Beamten auf diesem Streckenabschnitt keinerlei Verkehrsunfälle mit Radfahrern notiert. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kommt laut Schierenbeck zu ähnlichen Einschätzungen.

Tempobegrenzungen müssen nachvollziehbar sein

Grundsätzlich gilt laut Gissing: „Tempobegrenzungen werden von Verkehrsteilnehmern vor allem dann beachtet und akzeptiert, wenn sie angesichts der Strecken- und Verkehrssituation nachvollziehbar erscheinen.“ Dies sollte bei Entscheidungen immer berücksichtigt werden.

„Wenn ich mich gut fühlen will, fahre ich auf der Blockener Straße 50“, sagte Grünen-Ratsherr Andreas Hotopp. Frauke Koersen (CDU) sah „so nicht den Sinn“ in den Geschwindigkeitsreduzierungen, da es sich bei keiner der Straßen um Unfallschwerpunkte handele.

Ihr Fraktionskollege Heiner Lampe wunderte sich über die Anträge zu diesem Zeitpunkt. Grund: Der Rat habe erst in der vergangenen Woche dem Beitritt zu einer Initiative zugestimmt, die zum Ziel habe, in der Gemeinde Tempo 30 zu etablieren. „Wenn man zielführend arbeiten will, muss man nach A auch B sagen. Das hat mit seriöser Politik sonst nichts mehr zu tun.“

Ausschussmitglieder stimmen für eine Geschwindigkeitsreduzierung

Britta Buttelmann (Grüne) widersprach. Bei der Initiative gehe es darum, dass die Kommune mehr Handlungsspielraum für die Anordnung von Tempo 30 erhalte. „Tempo 30 dort, wo es möglich ist“, ergänzte Hopp.

„Auch wenn es zuletzt keine Unfälle gab, wir wollen präventiv unterwegs sein“, betonte die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann.

Am Ende stimmten alle Ausschussmitglieder für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 51. Tempo 50 auf der Blockener Straße begrüßten sieben Politiker, sechs waren dagegen. Auf der Ristedter Straße wünschten sich acht Ratsleute Tempo 70, fünf stimmten mit „Nein“.