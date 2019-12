Trommeln von furchtbarer Ausgelassenheit

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wenn Peter Thöle über einen Trommelwirbel in der traditionellen chinesischen Musik erzählt, meint man fast selbst, diesen zu hören. „Trommeln von fürchterlicher Ausgelassenheit“ etwa nimmt Thöle in einem Stück über das chinesische Erntefest wahr. Darin spielt auch die Dizi, die fernöstliche Bambusflöte, eine Rolle. „Große Freude überlässt sich der inneren Genugtuung“, erkennt Thöle beim Klang des Instruments.

Immer wenn der Mann aus Schleswig-Holstein in Stuhr auftaucht, steht das Große Chinesische Neujahrskonzert bevor. Diesmal stellt er das Hongkong Chinese Orchestra unter Leitung von Yan Huichang vor, das am Donnerstag, 30. Januar, in der Varreler Gutsscheune auftritt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Es ist nicht der erste Besuch des Ensembles, seit Hongkong eine Sonderverwaltungszone Chinas ist. Laut Thöle hat es auch 2011 schon in Stuhr gespielt. Das Orchester zählt 80 Musiker. Sie auf der Bühne der Gutsscheune unterzubringen, sei nie ganz einfach, sagt Thöle. Doch irgendwie klappe das immer.

Die Besucher dürfen sich auf einen turbulenten Auftakt des Konzerts freuen. In „Trommeln zur Feier eines Ernterekords“ gehe es gleich richtig zur Sache“, kündigt Thöle an. Laut Mitteilung steht das 1972 komponierte Werk in der Tradition überlieferter chinesischer Musik. Doch das ist mittlerweile nicht immer der Fall, wie Thöle erklärt. Das Programm ändere sich im Laufe der Zeit, es beinhalte auch zeitgenössische Lieder. Mitunter seien dies Auftragsarbeiten wie „Klänge aus der Tang-Dynastie“, das 2016 seine Weltpremiere feierte und auch in Varrel zur Aufführung kommt. Thöle: „Die Musik hat sich weiterentwickelt. Und das ist eine schöne Weiterentwicklung.“

„Trommeln zur Feier eines Ernterekords“ ist ein Beispiel dafür, dass „chinesische Musik immer Geschichten erzählt“, sagt Thöle. Das ausgelassene Jahrmarkttreiben, die Rückkehr der Ruhe in die Herzen, das Versinken der Menschen in die Betrachtung der Landschaft, das Aufwachen aus einem gefühlvollen Traum, die Eile und die Kampfbereitschaft, sich zu rüsten, um das Schöne nicht untergehen zu lassen. Entsprechend schlägt die Musik einen Bogen von heftigen Rhythmen am Anfang über sanfte und liebliche Klänge bis hin zu der erneut überschwänglichen Interpretation am Ende des Stücks.

Auch das Programm schlägt einen Bogen – oder wie ist es zu verstehen, dass es mit „Legende der Condor Helden“ endet? Es handelt sich um den Titelsong der gleichnamigen TV-Serie, die in Hongkong und Südostasien in den 1970er- und 1980er-Jahren populär war.

Das 1977 gegründete Hongkong Chinese Orchestra spielt laut Mitteilung regelmäßig bei Festivals auf der ganzen Welt. Auftritte gab es schon in Europa, Nordamerika, Asien, Australien und dem Polarkreis. Auf der internationalen Bühne gilt es deshalb als führend unter den großen chinesischen Musikensembles. Unter den verwendeten Instrumenten befinden sich sowohl die traditionellen, als auch die weiterentwickelten, modernen Varianten.

Das Ensemble ist in der Lage, sowohl traditionelle chinesische Musik als auch zeitgenössische Werke in kompletter Länge und mit einer Vielzahl von musikalischen Formaten und Inhalten aufzuführen. Es geht aber auch neue Wege, indem es rund 2 300 neue Werke unterschiedlicher Art und Stilrichtung in Auftrag gibt. Das sind sowohl komplett neue Kompositionen als auch Arrangements bereits vorhandener Werke. Sein Dirigent Yan Huichang sei von „weltweiter Berühmtheit“, heißt es in der Mitteilung weiter. Er arbeitet seit 1997 mit den Musikern und wurde auf Lebenszeit zum Chefdirigenten des Orchesters ernannt.