Trösten, schaukeln und versorgen im Café Kinderwagen

Brinkum - Von Andreas Hapke. Das Café Kinderwagen im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) ist ein Erfolgsmodell, finden die Familienhebamme Melanie Thies und die Erzieherin Sandra Meinen. Leiterin der Kita Varreler Feld. Die beiden betreuen den Treffpunkt für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr, der kürzlich seinen dritten Geburtstag gefeiert hat. Elf Babys waren nach Auskunft von Sandra Meinen zuletzt da. Es seien aber auch schon mal 20 gewesen. Mehr geht in der Backstube des MGH nicht.

Das Prinzip des Cafés Kinderwagen ist das eines niedrigschwelligen Angebots. „Wir sind offen und multikulturell. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder kann vorbeikommen“, sagt Thies, die von einer „sehr schönen“ Kombination spricht. Die Eltern könnten sich mit Fragen zur Versorgung ihres Babys an sie und mit Erziehungsthemen an Sandra Meinen wenden. Alles kann jederzeit besprochen werden. Manchmal gebe es spezielle Themen wie Beikost, Erste Hilfe und Zahnpflege. Einzelgespräche seien jederzeit möglich, sagt Thies.

Beratung durch die Frauen vom Fach ist das Eine, das Andere ist der Austausch untereinander. „Die eine Mutter macht es so, die andere so. Väter kommen mit ganz anderen Erfahrungen in die Gruppe“, berichtet Meinen. „Ach, so geht es ja auch“, laute dann häufig die Reaktion.

Wo laufen welche Kurse? Wo Aktionen, die Mütter und Väter gemeinsam mit ihren Kindern machen können? Eltern bräuchten soziale Kontakte, stellt Thies fest. „Insbesondere in Familien mit einer sozial schwierigen Situation oder Kindern mit einer Vorerkrankung erleben wir soziale Isolation.“

Laut Thies kommen die meisten Eltern regelmäßig: „Die Probleme verändern sich ja auch. Wie ist die Situation jetzt? Dies führt mitunter zu einer neuen Weichenstellung.“ Thies beobachtet eine große Kontinuität: „Mütter, die ihr zweites Kind bekommen, kommen auch wieder.“ Von Vorteil sei, dass sie die Mütter als Familienhebamme kennenlerne und ins Café Kinderwagen einladen können. „Dort treffe ich sie dann wieder.“

Im Café Kinderwagen begegnen sich alle Bevölkerungsschichten und viele Nationen. Laut Thies haben ein Drittel der Teilnehmer einen Migrationshintergrund. „Das ist das Schöne: Babysprache ist nicht auf eine Sprache konzentriert. Babysprache ist Weltsprache. Die Eltern freuen sich aneinander und an den Kindern.“ Ob trösten, schaukeln oder versorgen: Auf dieser Ebene sei vieles gleich. Der Anteil der Männer liege bei ungefähr 20 Prozent. „Die meisten Väter kommen, wenn die Babys älter sind. Sie gehen so nach acht Monaten in die Elternzeit“, sagt Meinen.

Das Treffen beginnt dienstags um 9.30 Uhr. Um 9.45 Uhr gibt es ein Begrüßungs- und um 10.45 Uhr ein Abschlusslied. Diese eine Stunde reicht laut Melanie Thies völlig aus. „Das ist ein anstrengendes Programm für die Kleinen – wie wenn wir Sport machen.“ Es gebe Babys, die einschliefen, und solche, die anfingen zu schreien, fügt Meinen hinzu.

Finanziert wird das Café vom Landkreis und der Gemeinde. Eine Fortsetzung des Angebots in Form eines Cafés Bobbycar für Kinder über einem Jahr sei in den Treffen des Netzwerks Frühe Hilfen zwar Thema. Doch zum einen seien die Mittel durch das Café Kinderwagen vollständig aufgebraucht. Zum anderen sei die Not nicht so groß, da die meisten Eltern ihre Sprösslinge mit einem Jahr in eine Krippe geben.