Stuhr tritt auf die Bremse: Gemeinde will Tempo auf drei Straßen reduzieren

Von: Andreas Hapke

Tempo 70 auf der Blockener Straße – zu schnell, findet Landwirt Bernhard Helmerichs und beantragt eine Reduzierung auf 50 Kilometer pro Stunde. © Andreas Hapke

Die Gemeinde Stuhr möchte die Geschwindigkeit auf drei Straßen herabsetzen und könnte dies als untere Verkehrsbehörde so anordnen. Die Polizei und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sehen das anders. Deshalb gibt die Verwaltung das Thema am heutigen Dienstag in den Verkehrsausschuss.

Stuhr – Auf seinem Trecker ist Bernhard Helmerichs Kummer gewohnt. Ständig erlebe er gefährliche Situationen, wenn er auf der Blockener Straße unterwegs sei, sagt der Landwirt und Grünen Ratsherr. Deshalb hat er die Reduzierung der Geschwindigkeit auf durchgängig Tempo 50 beantragt. Die Politiker des Ausschusses für Verkehr, Ordnung und Sicherheit befassen sich am heutigen Dienstag ab 18 Uhr mit diesem und zwei weiteren Anträgen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit herabzusetzen: Es geht um Tempo 50 auf der B51 bereits vor Beginn der geschlossenen Ortschaft Seckenhausen aus Richtung Bassum und um 70 statt 100 Kilometer pro Stunde auf der Ristedter Straße.

Drei landwirtschaftliche und drei Gartenbetriebe seien an der Blockener Straße angesiedelt. „Dort vom Hof zu kommen, zumal mit Anhänger, ist nicht einfach“, sagt Helmerichs. Die Situation sei unübersichtlich, und gerade in den Kurvenlagen könne niemand einsehen, was passiere. Von den Überholverboten sei das Vorbeipreschen an Traktoren ausgenommen, „obwohl die heutzutage auch schon 40 oder 50 Kilometer pro Stunde fahren“, stellt Helmerichs fest.

Durch die Kita mehr Kinder in Blocken auf der Straße

Er führt auch den Tunnel in Höhe der Obernheider Straße und die S-Kurve in Höhe der Straße Am Braunwasser an. Letztere stelle mit der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70 bei feuchter Witterung eine besondere Herausforderung dar. Und: Seit dem Betrieb einer Kita in der alten Dorfschule Blocken seien in der Gegend wieder mehr Kinder unterwegs. Helmerichs: „Im Moment ist eine Geschwindigkeitsreduzierung das preisgünstigste Mittel. Wenn es damit nicht klappt, müsste man zum Beispiel über Querungshilfen nachdenken.“

Den Vorstoß für Tempo 70 auf der Ristedter Straße (K 113) zwischen Warwe und Ristedt hat Holger Opitz in Vertretung für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) unternommen. Dem ADFC steht mangels persönlicher Betroffenheit keine Klagebefugnis zu.

In Seckenhausen soll Tempo 50 in Höhe des Gartenbaubetriebs außerhalb der geschlossenen Ortschaft gelten. © Andreas Hapke

Für Opitz sind auf der K 113 zu viele Autos auf einer zu schmalen Straße zu schnell unterwegs (wir berichteten). Die relativ hohe Verkehrsbelastung und Tempo 100 würden im Verhältnis zu der geringen Fahrbahnbreite von 5,50 bis 6 Metern für eine Gefahrenlage sprechen, die „das allgemeine Risiko erheblich“ übersteige. Fahrzeuge könnten beim Überholen der Radfahrer den vorgeschriebenen Seitenabstand von zwei Metern nicht einhalten. Bei Tempo 70 könne der Radler zu dichtes Überholen besser parieren. Zudem sei die Straße stellenweise „recht kurvig“ – etwa in Höhe des Parkplatzes am Warwer Sand.

Bei der Reduzierung von Tempo 70 auf 50 auf der B 51 handelt es sich um einen Wunsch aus der Bevölkerung, wie einer Vorlage der Verwaltung zu entnehmen ist. Insbesondere die Abfahrt vom Parkplatz des Gartenfachgeschäfts, das noch außerhalb der geschlossenen Ortschaft Seckenhausen liegt, gestalte sich bei zulässigen 70 Kilometern pro Stunde und der Verkehrsdichte der Bundesstraße für viele Autofahrer „nicht einfach und nicht ungefährlich“. Darüber hinaus zeigten Geschwindigkeitsmessungen, dass viele Autofahrer innerorts Tempo 50 nicht einhalten würden. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit schon außerhalb des Ortes würde demnach zu einer erhöhten Sicherheit innerorts beitragen, glaubt die Verwaltung. Sie befürwortet auch die anderen beiden Anträge.

Polizei und Straßenbaubehörde sind dagegen

Doch anders als die Kommune sprechen sich die Polizei und die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gegen die geplanten Geschwindigkeitsanordnungen aus. Dies haben die jeweiligen Anhörungsverfahren ergeben.

Wegen der unterschiedlichen Bewertung der Situation hat die Gemeinde, die ihre Entscheidung als untere Verkehrsbehörde eigentlich auch selbstständig und verantwortlich treffen könnte, die Politik einbezogen. Stuhr sieht sich auf einer Wellenlänge mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, das die „Vision Zero“ verfolgt. Damit ist die Vermeidung von Unfällen als präventiver Ansatz gemeint.