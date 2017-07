Trio flitzt mit Putz-Cabriolet durchs Rathaus

Viel Arbeit auf 5100 Quadratmetern

+ © Gemeinde Stuhr Das Trio Rita Rzezovski (v.l.), Lourdes Alecke und Ingeborg Gretzki sorgt für Sauberkeit. © Gemeinde Stuhr

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Bei dem Gedanken, fast 3200 Quadratmeter Teppichboden zu saugen, muss wohl selbst die gestandenste Hausfrau erst einmal schlucken. Gut also, dass im Rathaus Stuhr mit Rita Rzezovski, Lourdes Alecke und Ingeborg Gretzki ein ganzes Trio für Sauberkeit sorgt. Die Frauen putzen, leeren Mülleimer, wischen Parkett, Granit, Fliesen – und nehmen sich ohne mit den Wimpern zu zucken der Teppichfläche an, die zusammengerechnet beinahe so groß ist wie ein halbes Bundesliga-Fußballfeld.