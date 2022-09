Trägerverein Frauen und Wirtschaft: Stuhr profitiert von einem großen Beratungsangebot

Von: Andreas Hapke

Freuen sich auf den Start des Beratungsangebots: (v.l.) Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske, Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier, Claudia Körner, Gerschäftsführerin des Trägervereins Frauen und Wirtschaft. © Hapke

Seit Kurzem ist die Gemeinde Stuhr Mitglied des Trägervereins Frauen und Wirtschaft und kann somit bald verschiedene Beratungsangebote für ihre Bürger bereitstellen.

Stuhr – Dass die Gemeinde Stuhr jetzt Mitglied im Trägerverein Frauen und Wirtschaft ist, dürfte sich schon in den kommenden Monaten auszahlen. Für Anfang September kündigt die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske die ersten Programmpunkte an. Künftig soll es pro Halbjahr vier Seminare sowie monatlich zwei Beratungstermine im Treffpunkt „Sie(h)da“ geben.

Ziel des Vereins ist laut Satzung, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu fördern sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

Gar nicht so leicht sei es für die Gemeinde gewesen, Mitglied im Trägerverein zu werden, sagt Nicole Feldmann-Paske. Sowohl die NBank als förderndes Kreditinstitut als auch das Niedersächsische Sozialministerium hätten der Erweiterung des Projektgebiets zustimmen müssen. Zuvor hatten der Landkreis Oldenburg sowie die Städte Oldenburg und Delmenhorst eine der landesweit 25 Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft gebildet.

„Es war schlau, das so zu machen“: Stuhr profitiert von bestehenden Strukturen

Nach Auflösung der Koordinierungsstelle im Landkreis Diepholz hat sich laut Nicole Feldmann-Paske die Frage gestellt, wie die Gemeinde den Beratungsbedarf abdecken könne. Vor eineinhalb Jahren sei sie deshalb mit Claudia Körner in Kontakt getreten. Sie ist Geschäftsführerin des Trägervereins und Projektleiterin der Koordinierungsstelle. „Unsere Aufgaben orientieren sich nicht an Kommunalgrenzen“, sagt Claudia Körner. „Es war schlau, das so zu machen.“ Auf diese Weise profitiere Stuhr von bestehenden Strukturen.

Die Koordinierungsstellen zählen nach eigener Auskunft seit 30 Jahren zu den wichtigsten arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Projekten für Frauen in Niedersachsen und sind im Koalitionsvertrag verankert. Viele Frauen, die nach familienbedingten Unterbrechungszeiten, Arbeitslosigkeit oder Um- und Neuorientierung wieder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen wollen, benötigen Unterstützung. Die Koordinierungsstellen helfen in Form von Beratungen, Weiterbildung und Vernetzung.

Veranstaltungen des Trägervereins: Sprechstunden, individuelle Beratungen und berufsbezogene Fragestellungen

Neben den regulären Sprechstunden im „Sie(h)da“ bietet das Projekt einstündige, individuelle Beratungen zu berufsbezogenen Fragestellungen wie Neuorientierung, Elternzeit, Bewerbungsmappencheck, finanzielle Unabhängigkeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie finde ich meinen Traumjob? Wie ist das Jahr beruflich gelaufen? Auch darüber können Frauen individuell, vertraulich, ergebnisoffen und vor allem kostenfrei mit einer pädagogischen Fachkraft sprechen.

Hinzu kommen der auf Vernetzung abzielende Austausch in Gruppen, etwa „Coffee break – Wir sprechen über unsere berufliche Zukunft“, und Workshops, zum Beispiel „Frauen und Resilienz – Veränderungen erfolgreich meistern“. Aus dem achtköpfigen Team der Koordinierungsstelle wird sich Julia Bäcker um den Bereich Stuhr kümmern. Angesprochen sind alle Frauen ab 25 Jahren.

Wie der Name des Trägervereins Frauen und Wirtschaft bereits nahelegt, funktionieren die Koordinierungsstellen nicht ohne die Wirtschaft. Die Oldenburgische Handwerkskammer gehört ebenso zu den Partnern wie die Handwerkskammer Oldenburg, Arbeitgeberverbände, die Kreishandwerkerschaften in Oldenburg und Delmenhorst, die Gewerkschaft Verdi, Bildungsträger und Wirtschaftförderungsgesellschaften. Eine „sehr rege Zusammenarbeit“ gibt es laut Claudi Körner auch mit der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern.

Die Gemeinde Stuhr profitiert von dem Gesamtangebot.

Finanziert werden die Koordinierungsstellen zu 70 Prozent mit Zuschüssen des Landes und der Europäischen Union. Deshalb ist der Beitrag Stuhrs für die Vereinsmitgliedschaft als kleinste Trägerkommune mit 3500 Euro im Jahr überschaubar. „Und die Gemeinde Stuhr profitiert von dem Gesamtangebot“, sagt Claudia Körner. Veranstaltungen im benachbarten Delmenhorst etwa könnten ebenfalls besucht werden. Laut Nicole Feldmann-Paske läuft der Vertrag über sieben Jahre. Die Gleichstellungsbeauftragte wie auch die Wirtschaftsförderung sehen in dem Angebot des Trägervereins einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels und zur Aktivierung des weiblichen Erwerbspotenzials.