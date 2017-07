Gastronomen aus der Gemeinde radeln für guten Zweck

Stuhr - Alljährlich im Sommer lädt der Ortsverband Stuhr des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) zu einer Radfahrt für den guten Zweck ein.

Tour de Stuhr nennen die Gastronomen aus der Gemeinde ihren Ausflug, der am Rathaus startet und über eine Zwischenstation zu einem Gasthaus aus der Region führt, wo die Teilnehmer den Tag ausklingen lassen. So war es auch Mittwochnachmittag: 50 bis 60 Radler setzten sich am Verwaltungssitz in Bewegung und steuerten die Firma Pöppel-Stauden an der Hauptstraße in Seckenhausen an.

Neben einer Führung durch den Betrieb gab es dort auch Kaffee und Kuchen. Danach ging es weiter zum Gasthaus „Zur Linde“ in Fahrenhorst. Wer mitfährt, zahlt 15 Euro in die Kasse. Das Geld spenden die Gastronomen morgen Nachmittag der Begegnungsstätte „Unser Haus“ der Behindertenwohnheimat Stuhr. Meistens runden sie den Betrag noch auf.

ah