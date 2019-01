Toter Igel sorgt für Aufruhr

Blühstreifen zur falschen Jahreszeit gemäht / „Rücksichtsloses Verhalten“

+ Die Grünstreifen an der Steller Heide bieten eigentlich verschiedenen Tieren Schutz. Foto: Stratmann

Stuhr – Zu dieser Jahreszeit befinden sich Igel in der Regel im Winterschlaf. Dazu ziehen sie sich unter anderem in hohe Gräser zurück, so auch in die Grünstreifen an der Steller Heide, links und rechts vom Feldweg. Das berichtet die Stuhrerin Angelika Stratmann, die dort häufig spazieren geht und die Gegend gut kennt. Am Montag habe sie genau dort einen traurigen Fund gemacht: „Ich habe einen toten Igel entdeckt. Der sah aus, als wenn man ihn mit einer Brotmaschine durchgeschnitten hätte, ganz gerade weg.“ Sie setze sich nach eigenen Angaben sehr für Tierwohl ein.