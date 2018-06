Tischlerei in Brinkum steht in Flammen

Bahnhofsstraße mehrere Stunden gesperrt

+ © Feuerwehr Stuhr Der vordere Teil stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. © Feuerwehr Stuhr

Brinkum - Eine Tischlerei in Brinkum stand am frühen Sonntagmorgen in Flammen. Die Bahnhofsstraße musste gesperrt werden.