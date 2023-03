„Gemeinsame Zeit wichtig, um in der Beziehung zu wachsen“

+ © Sigi Schritt Haben von vielen Reisen nach Schottland Whisky-Flaschen mitgebracht: Ronald und Jutta Reschke. © Sigi Schritt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sigi Schritt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ronald und Jutta Reschke aus Brinkum feiern goldene Hochzeit.

Brinkum – Der 22. März hat für Ronald (76) und Jutta Reschke (74) aus Brinkum eine dreifache Bedeutung. An diesem Tag vor 54 Jahren lernte sich das Paar auf einer Wochenendfreizeit der damaligen Hamburger Kirchengemeinde kennen. Zwei Jahre später verlobten sich Ronald und Jutta Reschke und vor 50 Jahren gaben sie sich an diesem Tag das Ja-Wort. Heute feiern die Brinkumer goldene Hochzeit.

An die Anfänge ihrer Beziehung können sich die Eheleute noch gut erinnern. Die sogenannte „wilde Zeit“ Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre habe für sie keine Rolle gespielt, sagen sie. „Ich habe studiert, meine Frau hat Abitur gemacht“, sagt Ronald Reschke. Bei ihren Treffen ging es viel um gemeinsame Unternehmungen: Spaziergänge an der Elbe und in den Parks der Hamburger Elbvororte waren damals ebenso angesagt wie Kaffeetrinken an den Landungsbrücken. „Als Paar besuchten wir das Ohnsorg-Theater. Dort sahen wir Stücke mit Heidi Kabel und konnten viel lachen.“ Ernster ging es im Schauspielhaus zu. Auch das Kino stand bei den beiden hoch im Kurs. In den Lichtspieltheatern liefen Italowestern, die gerade in Mode waren. Die Stars waren damals Sophia Loren und Clint Eastwood, erinnern sie sich. Beide besuchten auch Konzerte. „Ich war beim Rolling-Stones-Konzert in der Ernst-Merck-Halle“, erzählt Ronald Reschke. Als junger Hamburger erlebte er die erste Deutschlandtournee einer Band, die später Weltkarriere machte. Er erinnert sich auch an die Krawalle, die das Konzert begleiteten. Jahrzehnte später besuchte das Paar ein weiteres Konzert der Rolling Stones. Sie traten in Hannover auf. „Das war eine schöne Erinnerung an frühere Zeiten“, sagt Jutta Reschke.

Die Eheleute erzählen, dass sie eine Zeitlang eine Fernehe geführt haben. Als sie heirateten, waren sie noch Studenten. Nach einigen Jahren „Wochenendehe“ zog das Paar 1979 nach Brinkum in ein Reihenhaus.

Der Maschinenbauingenieur hatte 1976 bei Erno angefangen. Das war ein Vorläufer von Airbus, erzählt Ronald Reschke. Seine Frau, inzwischen Studienrätin für Grund- und Hauptschulen, konnte schließlich von Hamburg nach Bremen wechseln. „Das war damals nur möglich, weil ein gleichwertiger Lehrer von Bremen nach Hamburg wollte.“

Als der Lebensmittelpunkt Brinkum wurde, war das der ideale Ort, um Kinder zu bekommen: Tochter Vanessa Reschke-Vette (44) und Rebecca (41) wurden geboren. Sie schenkten ihren Eltern drei Enkelkinder.

Im Laufe der Jahre hat das Jubelpaar in Stuhr viele Freunde gefunden, nicht zuletzt, weil es beim FTSV „Jahn“ Brinkum Tennis spielte und Punktspiele bestritt. „Beide Töchter besuchten die KGS Stuhr-Brinkum“, erinnert sich Ronald Reschke.

Brinkum ist nicht Hamburg – ob das Ehepaar in Brinkum etwas vermisst? „Brinkum hat alles, nur kein Schwimmbad“, sagt Ronald Reschke. „Aber das kommt noch“, fügt der 76-Jährige hinzu.

Auf die Frage, was eine Ehe lange zusammenhält? Für das Jubelpaar seien „gemeinsame Zeit und Erlebnisse wichtig, um in einer Beziehung zu wachsen“. Deshalb waren sie in den vergangenen Jahrzehnten viel unterwegs.

Neben vielen Auslandsreisen in die USA und Skandinavien war ein immer wiederkehrendes Ziel ein Domizil in der Nähe von Lüneburg. Dort konnte Ronald Reschke Kraft tanken für seine Arbeit.

Als Leiter der Qualitätssicherung für die bemannte Raumfahrt war er unter anderem für das in Bremen gebaute Forschungsmodul Columbus verantwortlich. Das Weltraumlabor sei der größte Beitrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur Internationalen Raumstation (ISS) gewesen, sagt er.

Ein weiteres Land, das die Reschkes oft besucht haben: Schottland. Dort lernte das Ehepaar den Besitzer einer der letzten privaten Destillerien kennen. Von dort haben sie viele Flaschen Glenfaclas mit nach Deutschland gebracht. Zum Jubiläum stoßen sie mit dem Stuhrer Bürgermeister aber nicht mit Hochprozentigem, sondern mit Kaffee an.

Von Sigi Schritt