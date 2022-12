Tierheim Arche Noah feiert Weihnachten

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Die Katzenbabys (v.l.) Alice, Merida und Randale-Ralph bekommen von Tierpflegerin Monique Gawronski Weihnachtsgeschenke. © Marten Vorwerk

Im Stuhrer Tierheim bekommen alle Hunde und Katzen Geschenke. Wie verrückt freuen sich die Vierbeiner beim Auspacken. Die Auszubildende Sophie Weimar feiert zum ersten Mal Weihnachten im Tierheim.

Stuhr – Es ist Weihnachten im Tierheim Arche Noah in Stuhr. Das bedeutet: Geschenke für die Tiere. Als Tierpflegerin Monique Gawronski mit der Geschenktüte die Tür zum Katzenhaus öffnet, stürmen ihr sofort fünf der kleinen Vierbeiner entgegen. „Die sind gerade mal drei, vier Monate alt. Die sind alle verrückt“, erzählt die Tierpflegerin lachend. Vor den neugierigen Kätzchen holt sie die Geschenke aus der Tüte. Vor allem über Futter, Kuschelkissen und Spielzeug freuen sich die Tiere, die wie wild herumspringen.

„Diese Aktion gibt es bei uns jedes Jahr. Um die Weihnachtstage herum bekommen alle Tiere Weihnachtsgeschenke“, erzählt Monique Gawronski. Etwa 60 Katzen und 40 Hunde leben im Tierheim Arche Noah. Die Geschenktüten besorgen nicht etwa die Mitarbeiter des Tierheims, sie kommen vom Futterhaus Stuhr und vom Fressnapf aus Bremen-Habenhausen. „Das ist unsere Wunschbaum-Aktion. In beiden Märkten stehen vor Weihnachten Weihnachtsbäume. Dort hängen wir Kärtchen an“, erklärt die Tierpflegerin. Auf die Kärtchen kommt ein Bild von jedem Tier und dessen Name sowie der Geschenkwunsch. Menschen, die helfen wollen, kaufen für die Tiere ein und sorgen dafür, dass die Tüten befüllt werden.

Mitarbeiter des Tierheims Arche Noah: (v.l.) Gwendolin Koch, Juliane Garbade, Deniz Karaagac, Nadine Yavuz mit Hund Tokas und Monique Gawronski. © Vorwerk, Marten

Spendenbereitschaft in Krisenzeiten

„Diese Zeit um Weihnachten ist hier schon schön. Vor allem freuen wir uns, dass die Leute trotz der Krisenzeiten Spendenbereitschaft zeigen“, lobt Monique Gawronski. Sie arbeitet seit zwölf Jahren für das Tierheim Arche Noah. Die 18-jährige Sophie Weimar ist erst seit ein paar Monaten dabei.

Sie macht ihre Ausbildung als Tierpflegerin und feiert zum ersten Mal Weihnachten mit den Vierbeinern. „Sie wissen zwar nicht, dass das jetzt Weihnachtsgeschenke sind, aber es ist trotzdem schön“, schwärmt sie. Sie habe nicht gedacht, dass so viele Menschen an Weihnachten „auch an die Tiere denken“.

Zum ersten Mal muss die 18-Jährige an Heiligabend arbeiten – von 8 bis 12 Uhr. Auch an den beiden Weihnachtstagen wird Sophie Weimars Unterstützung im Tierheim gebraucht. Für sie ist das kein Problem. „Die Familie ist zwar zu Hause, aber ich wusste, was auf mich zukommt. Ich mache das ja vor allem für die Tiere. Sie müssen versorgt werden“, erklärt die Groß Mackenstedterin. Sie hat vor ihrer Ausbildung ein freiwilliges ökologisches Jahr in einem Kindergarten gemacht. „Ich habe aber gemerkt, dass ich lieber mit Tieren arbeiten will“, erzählt sie.

Die Hündin Rüzgar mit der Auszubildenden Sophie Weimar. © Vorwerk, Marten

Arche Noah arbeitet an den Weihnachtstagen mit einer Notbesetzung. Von den insgesamt 13 Mitarbeitern wird immer mindestens einer da sein, betont Monique Gawronski. Anders „ginge es ja auch nicht“.

Ein bisschen Weihnachten gefeiert haben nicht nur die Tiere, sondern auch die Mitarbeiter. Bei einem Treffen Anfang Dezember haben sie Glühwein und Punsch getrunken und Pizza und Burger gegessen – alles im Tierheim, in der Nähe der Hunde und Katzen.

Zur Tradition rund um die Feiertage gehört im Tierheim Arche Noah auch ein Vermittlungsstopp vom 15. Dezember bis zu 1. Januar. Das heißt, dass in dieser Zeit keine Tiere abgeholt, sondern nur angeschaut werden können.

Vermittlungsstopp an Weihnachten

„Wir machen das, damit die Leute nicht kurz vor Weihnachten in einer spontanen Aktion ein Hund oder eine Katze verschenken wollen und bei uns abholen“, erklärt Monique Gawronski. Tiere seien keine „Sache“, die unter den Weihnachtsbaum gelegt werden sollte. Es soll wohl überlegt sein, wenn man einen Hund oder eine Katze bei sich aufnehmen will. „Außerdem ist an Weihnachten bei vielen Familien viel los. Das Tier könnte sich nicht in Ruhe einleben. An Silvester kommt die Knallerei dazu“, weiß Monique Gawronski.

In den vergangenen Wochen hatte das Tierheim mit Personalproblemen zu kämpfen. „Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter war krank. Es war katastrophal. Die, die da waren, waren auch angeschlagen“, sagt die Tierpflegerin. Kurz vor den Feiertagen sei es besser geworden.

Geschenke gibt es für Franklin (l.) und Muskel. Hinten hat auch Matjes mitbekommen, dass da etwas los ist. © Vorwerk, Marten

Bei den Tieren seien häufiger die Katzen krank. Eine ganze Reihe der Samtpfoten wurde vor wenigen Monaten im Alter von zwei Wochen abgegeben. „Die haben wir mit der Flasche aufgezogen“, sagt die Tierpflegerin. Bei Fundtieren lassen sich die Tierpfleger die Namen selbst einfallen. Von Randale-Ralph über Banana-Joe bis Muskel(kater) ist alles dabei.

Monique Gawronski ist die Liebe zu den Tieren, wenn sie durch die Häuser und Freilaufflächen geht, anzumerken. Sie kümmert sich im Haus vor allem um die Katzen. Bevor sie vor zwölf Jahren in Stuhr begann, arbeitete sie als Tierarzthelferin. Was ihr damals gefehlt hat und sie jetzt genießt: „Ich wollte mehr Nähe zum Tier.“ Lieblingstiere hat sie nicht. „Alle bringen etwas mit, das mich fasziniert.“