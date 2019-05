Schotterflächen statt Blumenbeete: „Der Tiefpunkt der Gartenkultur“

Film über Biodiversität in Stuhr

+ © dpa Schottergärten wie dieser bieten den Insekten keinen Lebensraum. © dpa

Stuhr - Von Andreas Hapke. In der Diskussion über die sogenannten Schottergärten hat sich jetzt auch Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko zu Wort gemeldet. Der Trend, in privaten Gärten Flächen mit Flies, Kies, Steinen und Schotter abzudecken, sei erschreckend und auch in der Gemeinde zu erkennen, sagt Plitzko. Er spricht vom „Tiefpunkt der Gartenkultur“. Auch wenn es in Stuhr noch nicht so gravierend sei wie andernorts, wolle er die Bewohner für Artenschutz und Biodiversität sensibiliseren. Dies hat sich auch ein Film der Win-Region zum Ziel gesetzt.