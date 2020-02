Thomsen: Abschied vom Alleskönner auf ständig dünnem Eis

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wahrlich kein einfaches Amt habe Niels Thomsen in den vergangenen acht Jahren bekleidet, ließ seine Stellvertreterin Gudrun Klomburg am Mittwochabend in der Sitzung des Stuhrer Gemeinderats durchblicken. Sie zeichnete das Bild vom Verwaltungschef als jemand, der sich keinen Fehler erlauben darf, aber eigentlich nur verlieren kann. Er müsse immer im Rathaus sein, wenn man zu ihm will, doch schon am Brandort, ehe es brennt. Er müsse die Steuern und die Abgaben senken, aber bitteschön weiter kräftig investieren. Diesen Alleskönner auf ständig dünnem Eis muss Thomsen jetzt nicht mehr mimen. Gestern hatte er seinen letzten Arbeitstag.

„Dein selbst gewählter Abschied fällt dir jetzt nicht mehr so schwer. Du hast dich schon ganz gut neu sortiert. It’s time to say goodbye“, sagte Klomburg und übergab Thomsen ein Überlebenspaket unter anderem mit einem neuen Schutzengel. Seinen alten hatte Thomsen im vergangenen Jahr arg strapaziert, als er nach seinem Herzinfarkt dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen war.

Anschließend verabschiedeten sich nacheinander die Fraktionsvorsitzenden von Thomsen. „Wir haben dich lange vermisst, du hast uns gefehlt“, sagt zum Beispiel die Grünen-Chefin Kristine Helmerichs. Eingangs hatte die Ratsvorsitzende Sabine Sparkuhl an die „vielen Entscheidungen“ sowie „gute und schlechte Zeiten“ erinnert.

Thomsen selbst sagte in seiner Abschiedsrede, dass das Jahr 2019 nicht sein 15-jähriges Wirken für Stuhr überlagern solle. Nach mehr als 100 Sitzungen sei er in den Rat gekommen „mit einem Gefühl, dass ich nicht kannte. Doch mit jeder Begegnung wurde ich sicherer. Lange weg zu sein, sei schwierig gewesen, doch die Rückkehr sei ihm leicht gemacht worden. Er betonte die angenehme und effiziente Zusammenarbeit im Stuhrer Rat. „Das ist nicht überall so effizient und macht nicht überall so viel Spaß wie in Stuhr.“ Er sagte dies im Beisein alter Weggefährten, etwa dem ehemaligen Syker Bürgermeister Harald Behrens und dem ehemaligen Weyher Verwaltungschef Frank Lemmermann.

Abschließend erinnerte sich der aus Schleswig-Holstein stammende Thomsen daran, dass er schon am ersten Tag seines Berufslebens in der Gemeinde gewesen sei. Er war mit einem Freund im VW Käfer unterwegs zur Bundeswehr nach Holland. „Wir mussten über die A1 fahren und kamen zwangsläufig durch Stuhr.“ An einen Stau könne er sich nicht erinnern. Längst sei Stuhr seine Heimat geworden. „Wir werden uns hier weiter wohlfühlen.“