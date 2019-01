„Kindheit in der NS-Zeit“: Neuntklässler führen Bühnenstück auf

Theater an der KGS Brinkum

+ © Deberding Der Kurs Darstellendes Spiel tritt am 6. Februar in der Mensa der KGS Brinkum auf. © Deberding

Brinkum - „Kindheit in der NS-Zeit“ lautet der Titel eines Bühnenstücks, das der Kurs Darstellendes Spiel des Jahrgangs neun der KGS Brinkum am Mittwoch, 6. Februar, aufführt. Der Vorhang hebt sich um 19 Uhr in der Mensa der Brinkumer Gesamtschule. Einlass ist um 18.30 Uhr.