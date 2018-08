Blick über den Beckenrand

Ein neues Hallenbad, kurze Wege zum Schwimmunterricht und Aqua-Fitness ohne lange Anfahrten. Keine Frage, das klingt toll. Weniger toll sehen allerdings die Bilanzen anderer Bäder im Landkreis aus.

Die Nachbargemeinde Weyhe zum Beispiel pumpt rund 650 000 Euro in ihr Freibad – pro Jahr, wohlgemerkt. In vielen Orten müssen Ehrenamtliche helfen, Bäder über Wasser zu halten. Laut Zahlen der DLRG haben im vergangenen Jahr bundesweit 175 Einrichtungen geschlossen. Da ist es mutig, darüber zu sprechen, ein neues zu eröffnen – auch wenn es ein klarer Standortfaktor für Stuhr wäre. Der Gemeinde scheint es finanziell gut zu gehen. Ein Antrag, wie ihn die Grünen gestellt haben, würde in vielen anderen Kommunen allenfalls für herzhaftes Lachen sorgen. Einen privaten Betreiber für ein solches Vorhaben zu finden, mutet geradezu utopisch an. Aber wer weiß – ein Blick über den sprichwörtlichen Beckenrand kann sich lohnen. Vielleicht gibt es dank neuer Energieformen einen Weg, ein Bad so zu betreiben, dass darin nicht horrende Geldsummen versinken.