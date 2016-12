Tempo 30: Gemeinde will zeitnah handeln

Neue Verordnung

Ist Tempo 30 auf der Moordeicher Landstraße wegen der Lise-Meitner-Schule angebracht? Diese Frage will die Gemeinde wie für jeden anderen Standort auch im Detail betrachten.

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Gemeinde befasst sich bereits mit einer erst gestern in Kraft getretenen Verordnung der Bundesregierung, wonach Kommunen nun Tempo 30 vor Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheimen auch auf Durchgangsstraßen leichter verhängen können. Die Behörden müssen nicht mehr nachweisen, dass es sich bei den betreffenden Stellen um Unfallschwerpunkte handelt.

Nach eigener Auskunft hat Hartmut Martens, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Verkehr und Feuerwehr, gestern mit der Verkehrsbehörde des Landkreises gesprochen, „um einheitliche Maßstäbe“ bei der Auslegung der neuen Regelung zu erzielen. „Sonst wundern sich Eltern zum Beispiel, warum es in ihrer Gemeinde so und in der Nachbarkommune anders geregelt ist.“ Die Entscheidung müsse „im Zweifel nachvollziehbar und akzeptabel“ sein.

Mehrere Tempo-30-Passagen auf ein und derselben Straße etwa würden Autofahrer nicht verstehen.

Schulen, Kitas und Seniorenheime

Zeitnah und sachgerecht wolle die Gemeinde sämtliche infrage kommenden Standorte „im Sinne der schwachen Verkehrsteilnehmer“ unter die Lupe nehmen, kündigt Martens an. Dies geschehe gemeinsam mit der Polizei sowie – bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen – mit der Straßenbauverwaltung. „Wir gucken uns aber auch Stellen an, wo bereits jetzt Tempo 30 gilt.“ Laut Martens bezieht sich die Regelung auf den „unmittelbaren Bereich“ der Schulen, Kitas und Seniorenheime.

Es komme auf die Detailbetrachtung an, wie der Verkehrsexperte am Beispiel der Moordeicher Landstraße, Höhe Lise-Meitner-Schule, verdeutlicht: „Ist die Moordeicher Landstraße noch unmittelbarer Bereich? Der Zugang zur KGS erfolgt schließlich von der Danziger Straße, und dort gilt schon Tempo 30.“ Eine gesicherte Querungsstelle gebe es auf der Moordeicher Landstraße ebenfalls.

Denkbar sind auch Geschwindigkeitsbeschränkungen mit zeitlicher Begrenzung, wie dies bereits auf der Varreler Landstraße in Höhe der Grundschule der Fall ist. Er wolle künftigen Entscheidungen nicht vorgreifen, betont Martens. Grundsätzlich sei die Frage: „Wen will ich schützen, und was bilde ich dafür ab?“

Die geänderte Straßenverkehrsordnung besagt auch, dass Radler mit Elektrorädern auch Radwege nutzen können. Außerorts gilt das generell, innerorts nur, wenn dies mit einem neuen Hinweisschild freigegeben wird. „Da müssen wir für eine ergänzende Beschilderung sorgen“, weiß Martens. „Auch das wollen wir nach und nach abarbeiten.“

Darüber hinaus dürfen Erwachsene, die Kinder auf dem Rad begleiten, künftig mit diesen zusammen auf dem Gehweg fahren, was die Aufsicht erleichtern soll. In diesem Punkt fällt der Gemeinde höchstens die Aufgabe zu, die Bürger über die neue Gesetzeslage zu informieren.