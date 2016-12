Teilnehmerrekord beim Fahrenhorster Dokoturnier

Gerhard Sodtke setzt sich durch

+ © Ehlers Jung und Alt haben Spaß an Hochzeit, Solo und Schwein – vor allem am Ende in Form von Fleischpreisen. © Ehlers

Fahrenhorst - Gerhard Sodtke war der Gewinner des Abends: Unter 68 Teilnehmern setzte sich der Heiligenroder am Mittwoch im Gasthaus „Zur Linde“ beim „Preisdoppelkopf zwischen den Jahren“ durch, den der Kartenclub „Zum Grünen Walde“ veranstaltete.

Den Grundstein für seinen Erfolg hatte Sodtke in der ersten Runde gelegt, als er mit 111 Punkten das beste Ergebnis erzielte. In der zweiten Runde liefen die Karten nicht ganz so gut, aber er konnte seinem Konto trotzdem weitere 83 Zähler hinzufügen. Das reichte zum Sieg, zumal sein schärfster Verfolger Heinz Dissieux nach 107 Punkten in der erste Runde im zweiten Durchgang schwächelte und nur noch 68 sammelte. Er belegte hinter dem Vorsitzenden der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, Reinhard Drabner, den fünften Platz.

+ Gerhard Sodtke (l.) siegt vor Heinz Mysegades und Petra Jurak. © Büntemeyer

Mit 98 und 93 Zählern spielte Heinz Mysegades zwei ausgeglichen gute Runden und durfte den zweitgrößten Fleischpreis mit nach Hause nehmen. Petra Jurak (176) belegte den dritten Platz und war damit die erfolgreichste unter den elf teilnehmenden Frauen.

Tagessieger wurde Hans Wilms, der die zweite Runde mit 124 Zählern beendete. Da er aber in der ersten Runde nur 41 Striche auf dem Zettel erreicht hatte, langte es in der Gesamtwertung nur zu einem oberen Mittelplatz.

Spielleiter Hans Möller war von dem guten Besuch überrascht. „Das ist für unseren Club ein neuer Teilnehmerrekord“, berichtete er. Möller hatte seine Frau sogar bitten müssen, weitere Preise einzukaufen, weil jedem Teilnehmer vor dem Turnier ein Gewinn versprochen worden war.

bt