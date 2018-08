Stuhr - Von Katharina Schmidt. Ein Hallenbad in Stuhr – ist das machbar? Und vor allem: ist das bezahlbar? Die Chancen stehen gut, dass diese Fragen geklärt werden. Die Grünen haben beantragt, im Rat und im zuständigen Ausschuss darüber zu diskutieren, ob eine entsprechende Studie in die Wege geleitet werden soll (wir berichteten). Die anderen Fraktionen sind nicht abgeneigt.

„Besser“ fordere schon seit Jahrzehnten ein Bad, betont Fraktionsvorsitzender Gerd-Wilhelm Bode. Ein Plakat aus dem Jahr 2001 bestätigt seine Aussage. Auf diesem wirbt „Besser“ mit dem Slogan „Stuhr will baden gehen“.

Bode führt gegenüber unserer Zeitung aus, dass er den Bürgermeister erst Ende Juli wieder darauf aufmerksam gemacht habe, dass für seine Fraktion Schwimmunterricht nicht nur Bestandteil des Lehrplans in Niedersachsen sei, sondern ein Teil der Daseinsvorsorge. Nur mit einem Bad könne ein verlässlicher Schwimmunterricht angeboten werden, ohne Fahrtkosten, Schwimmbadmiete und Unterrichtsausfall.

„Selbstverständlich unterstützen wir es, wenn die Grünen helfen, die langjährigen Forderungen von ,Besser‘ durchzusetzen“, sagt er. „Sie sollten dann aber auch die Quellen ihrer Ideen nennen, sonst nennt man so etwas wohl Plagiat.“

Auch FDP-Ratsherr Jan-Alfred Meyer-Diekena erinnert daran, dass „Besser“ schon vor Jahren versucht habe, das Thema mit Unterstützung der FDP voranzutreiben. Damals seien sie bei den anderen Fraktionen auf Ablehnung gestoßen. „Grundsätzlich stehe ich der Sache positiv gegenüber“, so Meyer-Diekena. Die Nachfrage sei da, ebenso wie ein geeigneter Platz am Brunnenweg.

Allerdings plädiert der FDP-Mann dafür, einen privaten Betreiber zu suchen. „Die Gemeinde hat für andere Dinge zu sorgen, aber nicht für ein Hallenbad“, sagt er. Die Kosten müssten in einem vertretbaren Rahmen bleiben, um Steuererhöhungen zu vermeiden. Ihm schwebt ein Gas- oder Stromversorger als Betreiber vor – so, wie es in Stuhrs polnischer Partnergemeinde Ostrzeszów der Fall sei. „Da können wir von anderen Ländern lernen“, findet Meyer-Diekena.

Und was sagt die CDU? „Das ein Hallenbad nicht preiswert ist, wissen wir alle“, sagt Frank Schröder. Der Fraktionsvorsitzende will sich der Idee aber nicht verschließen, und hat sich auch schon über benachbarte Bäder informiert. Er ist neugierig, was genau das Schwimmvergnügen in Stuhr kosten würde und sieht den Antrag der Grünen als berechtigt an. Ob er den Bau eines Bades später zustimmen würde, vermag er noch nicht zu sagen.

Susanne Chors, Fraktionsvorsitzende der SPD, äußert sich noch nicht zu dem Thema. Ihre Fraktion möchte zunächst in ihrer Sitzung in der kommenden Woche über den Antrag und das weitere Vorgehen sprechen.