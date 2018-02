Tedi beendet Leerstand an Jupiterstraße

Filiale zieht ins „Fressnapf“-Lokal

Mit dem Einzug von Tedi gehört der zweieinhalbjährige Leerstand an der Jupiterstraße der Vergangenheit an.

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wer in diesen Tagen etwas in der Ladenzeile an der Jupiterstraße 1 zu erledigen hat, der wird eine rege Betriebsamkeit in dem ehemaligen „Fressnapf“-Lokal beobachten. Dort sind zahlreiche Personen eifrig dabei, Waren aus Kartons auszupacken und damit Regale zu bestücken.