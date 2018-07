„Kickers for Help“ spenden den Erlös ihres Benefiz-Turniers der Weyher Tafel

Für Teams, die Fußball nicht tierisch ernst nehmen

+ © Büntemeyer Sie haben gegenwärtig alle Hände voll zu tun, damit die Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Weyher Tafel am 25. August wieder erfolgreich wird: (v.l.) Jens Bösselmann, Thomas Niestädt und Michael Eilers. © Büntemeyer

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Der Sportplatz am Brunnenweg ist am Sonnabend, 25. August, Schauplatz eines außergewöhnlichen Events: Der Verein „Kickers for Help“ richtet ein Benefiz-Fußballturnier aus, mit dessen Erlös er die Weyher Tafel unterstützen möchte. Er knüpft damit nahtlos an die gelungenen Veranstaltungen der vergangenen Jahre an.