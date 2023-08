Team Jugend aus Stuhr beteiligt sich an der Aktion „Platz nehmen“

Von: Andreas Hapke

Sie stehen in den Startlöchern für die Aktion „Platz nehmen“: (v.l) Jennifer Hormann, Leiterin des Teams Jugend, Tobias Niehaus, Praktikant im Anerkennungsjahr im Haus am Wall, und Streetworker Julien Jacquot. © Andreas Hapke

Jugendliche brauchen einen Platz im öffentlichen Raum. Darauf macht die Aktion „Platz nehmen“ aufmerksam, an der sich das Team Jugend der Gemeinde Stuhr am Freitag, 1. September, zum fünften Mal beteiligt.

Stuhr – Vor zwei Jahren ging die Veranstaltung auf der Skateranlage in Moordeich über die Bühne. Diesmal sind die Aktionen auf der Funsportanlage am Brunnenweg in Brinkum und am Jugendtreff NoMoor in Moordeich geplant.

Der Jugendtreff NoMoor öffnet ab 12.30 Uhr eine Saftbar, während auf der Funsportanlage um 15 Uhr eine Grillparty beginnt. Für Brinkum stellt das Team Jugend auch einige „Extras“ in Aussicht. Unter anderem sei ein Graffiti-Workshop geplant. Sämtliche Angebote sind kostenfrei.

Die Aktion ist eine gemeinschaftliche Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit aus Bremen und Niedersachsen. In beiden Bundesländern haben sich Vereine, Verbände und Institutionen zusammengetan, um das Recht der Jugendlichen auf einen Aufenthalt im öffentlichen Raum auch im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Jugendliche sollen in der Mitte der Gesellschaft stehen und nicht aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden.

Als Symbole dienen rot angemalte Stühle

Als Symbole dienen rot angemalte Stühle, die das Team Jugend laut Streetworker Julien Jacquot in dieser Woche bereits an einigen Orten in der Gemeinde aufgestellt hat. Er nennt die Skateranlage in Moordeich und die Schulen als Beispiele. Auf den Stühlen befindet sich ein Aufkleber „Platz nehmen“ inklusive QR-Code, über den man zu den Instagram-Accounts der Jugendtreffs gelangt: @jugendtreff_nomoor und @hausamwallstuhr. Dort gibt es neben Informationen zur Aktion die Gelegenheit, seine Meinung zum Thema loszuwerden.

„Für die Jugendlichen ist der öffentliche Raum ein Sozialisationsort“, weiß Jennifer Hormann, Leiterin des Teams Jugend. „Sie erleben sich dort als Bürgerinnen und Bürger. Sie erleben dort Konflikte – und wie man sie lösen kann. Es ist auch ein Gestaltungsspielraum.“

Jugendliche, die sich vom Elternhaus abnabelten, bräuchten einen geschützten Raum, und zwar ohne Kontrolle. Alle Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, in dieser Hinsicht „für mehr Akzeptanz zu sorgen“.

Gemeinsam ungestört und unabhängig abhängen

Gemeinsam ungestört und unabhängig abhängen – diese Möglichkeit muss der öffentliche Raum nach Ansicht von Tobias Niehaus, Praktikant im Anerkennungsjahr im Haus am Wall, den Jugendlichen bieten. „Ein Ort für ungezwungene Begegnungen, die neue Sichtweisen ermöglichen.“

Gegenüber einer Dönerbude oder einem Eiscafé haben solche Plätze nach Ansicht von Niehaus den unbestrittenen Vorteil, dass sie keinem Konsumzwang unterliegen. Jugendliche würden mitunter gar nicht über die dafür notwendigen finanziellen Mittel verfügen. Nicht zuletzt hätten junge Menschen ein Interesse daran, ihren Platz selbst zu finden.

Dort würden sie sehen, wie sich andere Bürgerinnen und Bürger verhalten, fügt Streetworker Jacquot hinzu. „Daraus können sie etwas für ihr eigenes Verhalten ableiten.“

Veranstaltung im Jahr 2021 als großen Erfolg in Erinnerung behalten

Die Veranstaltung im Jahr 2021 hat Jacquot als einen großen Erfolg in Erinnerung behalten. „Das hat uns super mit neuen Jugendlichen in Verbindung gebracht“, sagt er. Mehr als 30 Kinder und Jugendliche hatten mit Scootern, Skateboards oder BMX-Rädern ihre Fähigkeiten an den Rampen und Wänden getestet. Die Allerkleinsten schmissen ihre Laufräder die Bahnen herunter und rutschten hinterher. Das komplette Team Jugend war eingebunden. Sogar Fachdienstleiterin Ann-Kathrin Dannemann, die die von Jacquot gegrillten Würstchen verteilte.

Niehaus berichtet über eine gute Resonanz auf die bevorstehende Veranstaltung. Im Haus am Wall hatte das Team Jugend ein Flipchart aufgestellt, auf dem Jugendliche ihre Wünsche für ihre öffentlichen Plätze notieren können. Möglichkeiten zum Grillen und Basketball spielen, besser gesicherte Radständer und eine sogenannte Pump-Track-Anlage – ein in sich geschlossener Rundkurs für Roller, Inliner und BMX-Räder – seien unter anderem genannt worden.