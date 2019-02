Tanzen lernen bei Norddeutscher Meisterin

Leonie Lucy Richter und Kira Hansen bieten Hip-Hop-Workshop im Mehrgenerationenhaus an

+ Wollen den Spaß am Hip-Hop-Tanzen vermitteln: (v.l.) Leonie Lucy Richter und Kira Hansen. Foto: Mehrgenerationenhaus

Brinkum - Schnell, rhythmisch und sportlich: Hip-Hop macht jede Menge Spaß. Vor allem gemeinsam mit anderen netten Leuten. Das meint jedenfalls Kira Hansen aus Stuhr. Sie muss es wissen, denn sie ist Norddeutsche Meisterin im Hip-Hop-Tanzen der Altersklasse Junioren 1. Am Samstag, 23. Februar, bietet sie gemeinsam mit ihrer ebenso tanzbegeisterten Freundin Leonie Lucy Richter von 14 bis 17 Uhr einen Hip-Hop-Workshop im Mehrgenerationenhaus Brinkum an der Bremer Straße 9 an.