Der tägliche Kampf im Atelier

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. In den Ausstellungsräumen der Künstlerstätte Heiligenrode riecht es nach Farbe. Wände und Decken sind frisch gestrichen, die Böden abgezogen. „Die Fensterläden werden gerade noch restauriert“, berichtet Marjet Melzer-Ahrnken, Mitarbeiterin des Teams von Stuhr Kultur. Alles im Hinblick auf die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Künstlerstätte am Dienstag, 10. September. Kunst wird dann auch zu sehen sein: Christian Retschlag stellt ab Samstag, 31. August, die Ergebnisse seines zehnmonatigen Stipendiums vor. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr.

Seine Arbeiten hat Retschlag unter den Titel „Was man von hier aus sehen kann“ gestellt. Dies könne man unterschiedlich interpretieren, sagt er. Mit „hier“ könne Heiligenrode oder die Umgebung Stuhrs gemeint sein, aber auch die Position des Betrachters zum Exponat oder der Abstand zwischen Kamera und Objekt. Letzterer beträgt auf dem Bild Nashorn eine Armlänge. Es zeigt eine Hand, die einen Stein hält, der an das Horn eines Nashorns erinnert.

Obwohl Retschlag das Motiv fotografiert hat, spricht er bewusst nicht von einem Foto. „Da schwingt gleich eine Erwartungshaltung mit. Für mich ist es einfach ein Bild.“ Er sei auch kein Fotograf, sondern Künstler mit dem Schwerpunkt fotografische Bilder.

Als solcher hat sich der gebürtige Magdeburger in seiner Heiligenroder Zeit auch mit Tieraufnahmen beschäftigt. Eine Maus, die vor dem Atelier entlang gehuscht war, habe er abgelichtet und auf dem Bild eines Notizbuches freigestellt, sodass sie nun über das Buch läuft. Dieses fungiere „quasi als Fotostudiohintergrund“. Auch eine Feuerwanze hat er nach eigener Auskunft „aus der Natur extrahiert“ und auf einem sieben mal zehn Zentimeter großen Blatt Papier fotografiert, das Ganze 36 mal in unterschiedlichen Positionen. Einige der Sequenzen werden in der Ausstellung zu sehens sein.

Diesen seriellen Ansatz hat Retschlag auch mit seinen Bildern zum Thema „Whale watching“ verfolgt. Unzählige Male hat er den wie einen Wal aussehenden Beluga-Airbus über den Bremer Ortsteilen Huchting und Huckelriede fotografiert. 1 500 Kilometer habe er mit dem Fahrrad zurückgelegt, um das Flugzeug in der Peripherie zwischen Bremen und Stuhr zu fotografieren. „30 Minuten dauert es mit dem Rad dorthin. Wenn man nicht den richtigen Moment erwischt, ist es vorbei. Das hat auch etwas von auf die Jagd gehen.“ Retschlag, der sich hauptsächlich mit skulpturalen Themen beschäftigt, hat damit die Landschaft für sich entdeckt. Dies sei ebenso neu für ihn wie die Serie. „Vorher war ich auf das Einzelbild fixiert.“ Aus den Beluga-Bildern möchte er ein Buch gestalten, elf davon zeigt er als kompaktes Werk in der Ausstellung.

Retschlag berichtet von dem täglichen Kampf im Atelier: Hat ein Bild den richtigen Ausschnitt, den richtigen Grauwert, den richtigen Kontrast, die richtige Größe? Viel Zeit hat er auch in der eigens eingerichteten Dunkelkammer verbracht, denn er entwickele seine schwarz-weiß-Fotographien lieber selbst. „Sonst würde mir die Arbeit mit den Händen am Material fehlen.“ Insgesamt sehen die Besucher bis zu zehn Werke. „Die Masse ist nicht so wichtig“, sagt Retschlag. Und auf diese Weise kommen die herausgeputzten Wände der Künstlerstätte auch besonders zur Geltung.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Sie ist noch bis zum 22. September zu sehen, und zwar freitags und samstags von 15 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Die einführenden Worte bei der Vernissage spricht der Hannoveraner Künstler Rolf Bier, die Grußworte der Gemeinde die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Klomburg.