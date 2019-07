Syringa Sisters bei Release-Flohmarkt

Keine Anmeldung für Stand notwendig

+ Die Syringa Sisters beschreiben sich selbst so: „Wenn wir ein Mikrofon sehen, gibt es kein Halten mehr.“ Foto: Schmidt

Brinkum – Die Organisatoren des Begegnungsflohmarkts des Vereins Release, einem Netz psychosozialer Hilfen, präsentieren in diesem Jahr bei ihrem Basar die Syringa Sisters. Mit Volldampf will das musikalische Trio am Samstag, 24. August, am alten Brinkumer Bahnhof, Bahnhofstraße 29, in neuen Outfits und mit frisch einstudierten Liedern Schwung auf die Bühne bringen.