Sven Lüdecke verhindert doppelten Carapinha Hesse

Neue Majestät des Schützenvereins Stuhr setzt sich gegen den Kreiskönig durch / Spannendes Schießen

+ Der Vorsitzende Andreas Dettmer (im Hintergrund) mit dem neuen Königshaus des Schützenvereins Stuhr: (v.l.) Alina Schmidt-Fischer, Johann Lampe, Jannes Warneke, Dieter Buschmann, König Sven Lüdeke, Alexander Carapinha Hesse, Helga Ullrich sowie Marlies Owsianowski. Foto: Büntemeyer

Stuhr - Von Heiner Büntemeyer. Sven Lüdeke ist der neue König im Schützenverein Stuhr. Dabei hatte nicht viel gefehlt, und sein „Vize“ Alexander Carapinha Hesse hätte an einem Wochenende gleich zwei Königsketten gewonnen. Noch am Vorabend hatte er die Würde des Königs im Schützenkreis Niedersachsen-Weyhe errungen (wir berichteten). Doch in einem spannenden Königsschießen setzte sich Lüdeke gegen Carapinha Hesse durch, und Vorsitzender Andreas Dettmer proklamierte ihn als Nachfolger von Thomas Göde.