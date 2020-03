Suche nach stellvertretendem Chef erfolglos

Stuhr / Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Der Schützenkreis Niedersachsen-Weyhe hat am Freitagabend im Hotel Bremer Tor seine Kreis-Delegiertenversammlung veranstaltet, zu der Präsident Walter Huntemann die Vertreter aller zehn Mitgliedsvereine begrüßte.

Er informierte über die Finanzlage des Verbands, die er als „ordentlich gefestigt, aber nicht opulent“ bezeichnete. Er bedankte sich bei Spendern und erwähnte, dass der Kreis alljährlich „eine noble“ Zuwendung erhalte, mit der unter anderem die Kosten für die Königsscheiben finanziert werden könnten. Vorsorglich wies er darauf hin, dass die Vereine, die Schießwettbewerbe für den Kreis ausrichteten, wegen notwendiger Nachrüstungskosten an ihren elektronischen Anlagen das Nutzungsentgelt für anheben würden. Daher sei auch mit höheren Startgeldern zu rechnen.

Huntemann erinnerte an notwendige Satzungsänderungen aufgrund geänderter Vorgaben des Deutschen Schützenbunds. Er bedankte sich beim Vorsitzenden Andreas Dettmer und seinem Team, die im vorigen Jahr das Kreisfest ausgerichtet hatten. Seine Vermutung: Das Fest sei auch für den Ausrichter „finanziell auskömmlich“ gewesen. Schützenfeste seien noch immer etwas Besonderes, erklärte Huntemann. Er würde manchen Vereinen eine bessere Beteiligung wünschen und regte an, eine offensive Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und dafür auch die vorhandenen Netzwerke zu nutzen. „Einladungsschreiben im Vereinsheim an die Pinnwand zu heften, reicht dafür jedenfalls nicht aus“, sagte Huntemann.

Eine besondere Anerkennung gab es für den Schützenverein Heiligenrode, der im vergangenen Jahr dem Schützenkreis beigetreten war und insbesondere durch seine hervorragende Jugendarbeit für neue Aktivitäten gesorgt habe. Ein Dank galt auch dem „Event-Team“ des Lahauser Schützenvereins für die hervorragend gelungene Organisation des Kreiskönigsballs.

Einen umfangreichen Bericht lieferte Kreissportleiter Uwe Haferkamp. Er sprach über die verschiedenen Wettbewerbe und teilte mit, dass geplant sei, in diesem Jahr erstmals wieder eine Kreismeisterschaft im Bogensport auszutragen.

Huntemann bedauerte, dass sein langjähriger Stellvertreter Herbert Jung nicht wieder für diesen Posten kandidierte. Er dankte ihm für die „ausgezeichnete Zusammenarbeit und die zuverlässige Unterstützung“. Von den Anwesenden war niemand bereit, die Nachfolge anzutreten. Doch die weiteren Positionen, deren bisherige Amtsinhaber ebenfalls auf eine Wiederwahl verzichtet hatten, konnten besetzt werden. Bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Nadine Riedemannn und Martina Haferkamp bedankte Huntemann sich auch.