Auf der Suche nach einem Platz für die Jugendlichen

Ärger am Spielplatz „An der Lake“

+ © Ulf Buschmann Sie streben gemeinsam eine Verbesserung der Situation des Spielplatzes auf der Lake an (v.l.): Hans Schüler, Teamleiter Jugend der Gemeinde Stuhr, Spielplatzwart Lothar Schomaker und Anwohnersprecher Martin Ballandis-Wedeharke. © Ulf Buschmann

Varrel - Von Ulf Buschmann. Abends kommen die Jugendlichen, am nächsten Morgen machen zurückgelassene Flaschen, Glassplitter und manch anderer Unrat den Kindern und ihren Eltern das Leben schwer. Deren für sie unerfreuliche Situation stand am Montag im Mittelpunkt der Diskussion der Spielplatzpaten der Gemeinde Stuhr. Sie trafen sich unter anderem zum Ortstermin auf dem Spielplatz „An der Lake“ in Varrel.