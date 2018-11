Suchaktion in Moordeich: Vermisste Zwölfjährige will einfach nur „Harry Potter“ lesen ☺

Moordeich - Ein Mädchen war am Montag nicht zur Schule erschienen. Daraufhin suchten Familienmitglieder, Polizei und Feuerwehr bis in den späten Abend nach der vermissten Zwölfjährigen.

Familienangehörige suchten am Montag nach der Zwölfjährigen, nachdem sie nicht in der Schule erschienen war. Als sie am Abend immer noch nicht aufgetaucht war, wurde die Weyher Polizei informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte suchten daraufhin in einem Wohngebiet, einem angrenzenden Biotop und an diversen Anlaufadressen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19.45 Uhr fand die Feuerwehr erst das Fahrrad der Zwölfjährigen, gegen 22 Uhr das vermisste Mädchen. Sie saß in einem Gebüsch an einer Sportanlage in Moordeich. Sie ist wohlauf und verbrachte nach eigenen Angaben den gesamten Tag an der Sportanlage, um ein „Harry Potter“-Buch zu lesen.

