Sturmtief „Xavier“: Zwei Verletzte in Stuhr

Stuhr - Sturmtief „Xavier“ hat für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Zwei Menschen wurden durch einen herabstürzenden Ast und einen umgerissenen Baum auf der Straße verletzt.

Die Feuerwehr musste an vielen Stellen Bäume aus dem Weg räumen, die Straßen und Gehwege blockierten. 80 Mal mussten die Einsatzkräfte in der Gemeinde Stuhr ausrücken.Im gesamten Landkreis Diepholz herrschten chaotische Zustände am Donnerstag.

In der Heiligenrode Straße in Stuhr ist ein Spaziergänger von einem herabstürzenden Ast getroffen und dabei verletzt worden, teilt die Feuerwehr mit. Er wurde von Anwohnern sowie der Feuer erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Im Nelkenweg in Heiligenrode kam es zu einem Autounfall. Ein Mann fuhr gegen einen umgestürzten Baum und kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

„Xavier“ wütet über Niedersachsen und Bremen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa