100-Tage-Bilanz der Gleichstellungsbeauftragten

Nicole Feldmann-Paske im Interview

+ © Jant je Ehlers Die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske an „ihrem“ Stand mit Flyern und Broschüren im Dachgeschoss des Rathauses. Dort findet der Besucher Informationen über zahlreiche Angebote – vom Café Kinderwagen bis hin zum Schachkurs für Mädchen. Natürlich gibt es auch Infos in Zimmer 321. Es ist der Arbeitsplatz der 40-Jährigen. © Jant je Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Stuhrs Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske ist morgen 100 Tage im Amt. Was hat sie bislang erreicht? Wo sieht sie Ansätze, die mit ihrem Job verknüpften Ziele noch besser umzusetzen? Wir haben die 40-Jährige im Rathaus besucht und nachgefragt.

Frau Feldmann-Paske, sind Sie angekommen in Stuhr?

Feldmann-Paske: Grundsätzlich ja. Ich habe meine Runde durchs Rathaus gemacht und mit fast allen Kollegen geplaudert. Den Rest lerne ich bald bei der Personalversammlung kennen. Zudem habe ich einen Flyer entworfen, auf dem ich mich und meine Arbeit vorstelle. Den Weg ins Büro finde ich auch.

Welchen Eindruck haben Sie von der Gemeinde?

Bei dem, was ich bislang geshen habe, kann ich sagen, dass wir gut aufgestellt sind. Ich habe zum Beispiel schon sämtliche Kindertagesstätten besucht. Es ist gelungen, gute Lösungen für Eltern und Kinder anzubieten, und ich habe das Gefühl, dass da ein gutes Konzept hintersteht. Überall wird frisch gekocht. Das ist nicht selbstverständlich.

Sie wollten sich zunächst einen Überblick verschaffen, um zu sehen, was es fortzuführen gilt und wo neue Akzente notwendig sind. Wie ist der Stand?

Den Überblick habe ich mir verschafft. Ich war im Mehrgenerationenhaus, beim Sozialen Service, habe mit den Team Jugend zusammengesessen, die Kunstschule, die Kooperativen Gesamtschulen und das Flüchtlingsnetz besucht, ebenso Ratssitzungen und Ausschüsse. Mir ist aufgefallen, dass es wenig Angebote zum beruflichen Wiedereinstieg gibt.

Deshalb habe ich den Schwerpunkt des neuen „Sie(h)da“-Programms darauf gelegt. Das richtet sich übrigens auch an Männer, wenn sie mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie Frauen. Die offene Sprechstunde zu Elterngeld und -zeit ist neu, auch die Krabbelgruppe 2.0 für Mütter mit mehr als einem Kind. Ansonsten haben sich die vorhandenen Beratungsangebote bewährt und werden auf jeden Fall fortgeführt, zum Beispiel die offene Sprechstunde des Netzwerks gegen häusliche Gewalt.

Sie sehen sich als Brückenbauerin. Haben Sie schon Kooperationen angeleiert?

Ja, zum Beispiel mit der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft des Landkreises Diepholz, die im „Sie(h)da“ ein Gruppencoaching zum beruflichen Wiedereinstieg anbieten wird. Das Angebot ist ergebnisoffen, wir stehen da noch am Anfang, nicht nur was die Inhalte, sondern auch was die Beteiligung der Gemeinde angeht. Eine weitere Zusammenarbeit gibt es mit der Bremer „Perspektive Wiedereinstieg“. Das ist sinnvoll, weil sicher viele Frauen beruflich in die Nachbarstadt pendeln würden. Kooperationen wie die mit der Volkshochschule (VHS) oder dem Arbeitskreis Gleichstellung laufen natürlich weiter.

Mit welchen Sorgen sind die Frauen bislang zu Ihnen gekommen?

Die Anliegen sind meistens nicht positiv. Da geht es um Trennung, Scheidung, existenzielle Sorgen, psychische Gewalt. Wegen körperlicher Gewalt war noch niemand bei mir. Allerdings weiß ich vom Hörensagen, dass es so etwas hier gibt. Es sind schon Dinge an mich herangetragen worden.

Wie groß ist der Kontakt zu Migrantinnen?

Ich habe Frauen im Kunstkurs von Anke Nesemann besucht und auch einige beim Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen kennengelernt. Kontakt gab es auch zur Ahmadiyya-Gemeinde. Ich möchte mir mal ansehen, was die für Frauenarbeit leisten, und ob man nicht mal ein gemeinsames Projekt starten kann. In Sachen beruflicher Wiedereinstieg rechne ich vorerst nicht damit, dass ich es mit Migrantinnen zu tun habe. Vorrangig benötigte Sprachkurse bietet die VHS an. Im „Sie(h)da“ gibt es aber jetzt einen Workshop für Frauen mit Fluchtgeschichte, und eine „Oase“, wo sich Flüchtlingskinder und deren Mütter wohlfühlen können.

In Ihrem Flyer schreiben Sie, dass zwischen erklärter und gelebter Gleichberechtigung Welten liegen. Wie sieht es in Stuhr aus?

Innerhalb der Verwaltung sind wir gut aufgestellt. Wir sind gerade dabei zu erörtern, wie wir Telearbeit („Home Office“, die Red.) sinnvoll umsetzen können. In welchen Bereichen kann das gelingen? Auf Leitungsebene bin ich in der Wochenkonferenz noch die einzige Frau, das ist schade.

Wie steht es bei Ihnen selbst als zweifache Mutter mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Klar ist das auch ein Thema bei mir. Manche Termine fallen nun einmal auf den Abend, zum Beispiel Sitzungen. Ansonsten bin ich weisungsfrei und kann entsprechend frei arbeiten, wobei 30 Stunden nie ausreichen werden, um alles abzudecken.

Ihre 100-Tage-Bilanz in einem Satz?

Ich habe das Gefühl, dass ich auf offene Ohren stoße und in der kurzen Zeit schon einige gute Sachen gelaufen sind.

Lesen Sie auch:

Zum Antritt: Brückenbauerin und Netzwerkerin für Stuhr