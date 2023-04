Stuhrtopia: Ein Kulturprojekt für die Wünsche, Ängste und Träume der Jugend

Von: Andreas Hapke

Würde sich über viele jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen: Stuhrs Kulturpädagogin Nikki Sprich. © Andreas Hapke

Zwischen der Aufgabe des Restaurantbetriebs und dem Abriss des Gebäudes kommt das altehrwürdige Bremer Tor noch einmal zur Geltung: Teile des Jugendkulturprojekts Stuhrtopia gehen in dem ehemaligen Brinkumer Hotel über die Bühne. „Wann hat man dazu mal die Möglichkeit?“, fragt Bürgermeister Stephan Korte.

Brinkum - „Wo haben die Jugendlichen im Bremer Tor Lust anzudocken?“ – diese Frage wiederum stellt sich Kulturpädagogin und Rathausmitarbeiterin Nikki Sprich. Unter ihrer Leitung hat sich ein Team von vier Künstlerinnen und Künstlern zusammengefunden, um Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren eine Plattform zu bieten: „Stuhrtopia – Künstlerische Utopien einer Jugend“.

Mehr kreativer Raum für den Nachwuchs

Es ist ein Jugendkulturprojekt, das sich den Zukunftswünschen, Ängsten und Träumen von jungen Menschen widmet. Sie sollen sich mithilfe der Künste mit ihren Gedanken und Potenzialen beschäftigen. Laut Nikki Sprich ist Stuhrtopia „in Gedanken“ im vergangenen Jahr entstanden. „In Gesprächen haben sich Jugendliche mehr kreativen Raum gewünscht. Das Projekt ermöglicht, verschiedene künstlerische Disziplinen als siebenwöchigen Kurs anzubieten.“

Laut Programm können sich die Teilnehmer vier Kreativlaboren anschließen. Bei Tanz/Hip-Hop lädt die Tänzerin Sita Kottekt dazu ein, Hip-Hop-Moves zu proben und im Urban Style den öffentlichen Raum zu erkunden. In Kunst/Cutouts stellt die Bremer Medienkünstlerin Katharina Berndt eine besondere Form von Papierschnitt und Projekten vor, um Räume, in diesem Fall die des Bremer Tors, durch Scherenschnitte und Lichteffekte zu bespielen.

Beim Kreativlabor Kunst/Zukunftsräume wird Kunst zum Experimentierfeld, auf dem alles erlaubt ist: von kleinen Arbeiten bis hin zu einem ganz persönlichen Zukunftsraum. Das Ganze passiert unter Leitung der „Kunstgestalten“ Sonja Kruder und Udo Arndt. Das Kreativlabor Musik mit Streetworker und Hobbymusiker Julien Jacquot schließlich bietet den erfahrenen oder unerfahrenen Teilnehmern die Chance, eigene Gedanken für einen Song beizusteuern.

Startschuss für alle Kreativlabore am 1. Mai

Startschuss für alle Labore im Bremer Tor ist Montag, 1. Mai, 11 bis 17 Uhr. Zwischen dem 4. und 17. Juni laufen donnerstags von 16 bis 18 Uhr die Musikproben mit Julien Jacquot, letztmals ist das am Wochenende, 10. und 11. Juni, der Fall. Aufführungen und Werkschau aller Kreativlabore sind für Samstag, 17. Juni, 16 bis 20 Uhr, geplant.

Etwas früher geht es im Kreativlabor Musik los – unter anderem mit einem Songwriting Day am Samstag, 22. April, mit der Stuhrer Musikerin Ann Doka und ihrem Kollegen Martin Olding. Die beiden bieten dem Nachwuchs die Chance, für Stuhrtopia einen eigenen Song zu schreiben. Zum Aufwärmen lädt Jacquot für Donnerstag, 20. April, Jugendliche ein, Gedanken und Ideen für das Songwriting mit Doka und Olding zu sammeln und erste Musiksessions zu planen. Nur diese beiden Termine finden im Jugendtreff Haus am Wall in Brinkum statt. Das Kreativlabor Musik richtet sich an Neueinsteiger und Fortgeschrittene. Das Beherrschen eines Instruments wäre für die Teilnahme von Vorteil, ist aber keine Voraussetzung dafür. Es gehe darum, sich auszuprobieren, sagt Nikki Sprich.

Wer an einem der Kreativlabore teilnehmen möchte, nimmt Kontakt zu Nikki Sprich auf, und zwar entweder unter 0421/56 95 244 oder per E-Mail an die Adresse kultur@stuhr.de.

