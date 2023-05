Stuhrtopia – Künstlerische Utopien einer Jugend – erfolgreich gestartet

Von: Rainer Jysch

Teilen

Lagebesprechung des Kreativlabors Kunst/Zukunftsräume mit Udo Arndt (links) und Sonja Krüder (2. v.l.) im Hotel „Bremer Tor“ in Brinkum. Wird zu den bereits vorhandenen Farben noch weiteres Material benötigt? © Rainer Jysch

Mit einem besonderen Kunst-Angebot wendet sich die Gemeinde Stuhr aktuell an kunstinteressierte, kreative Jugendliche zwischen zwölf und 25 Jahren.

Brinkum – Werke aus verschiedenen Kunstbereichen können in den leer stehenden Räumen des ehemaligen Hotels „Bremer Tor“ im Zentrum von Stuhr-Brinkum erarbeitet und präsentiert werden. Die Auftaktveranstaltung, ein Treffen von rund 25 Teilnehmern, fand am 1. Mai ab 11 Uhr im Hotel statt. Am 17. Juni von 11 bis 20 Uhr sind Aufführungen und eine Werkschau der bis dahin von allen Kreativlabors geschaffenen Arbeiten geplant.

Bekanntlich soll das Hotel demnächst abgerissen werden und einem Neubau weichen. „Das ist eine einmalige Chance, in diesem Gebäude ein solches Projekt anbieten zu können“, sagt Nicola Sprich aus dem Kulturreferat des Rathauses, die die Idee zu dieser Veranstaltung hatte und in deren Händen die Organisation liegt. Weitere Jugendliche können noch teilnehmen.

Interessierte können sich vier Kreativlaboren zuordnen

„Es gibt vier Kreativlabore, denen sich die Interessierten zuordnen können“, erklärt Nicola Sprich. Zum Thema Tanz und Hip Hop bietet die Tänzerin Sita Kotteck die Möglichkeit, Hip-Hop-Moves zu erlernen und zu erproben. Beim Kreativlabor Kunst/Cutouts lädt die Bremer Medienkünstlerin Katharina Berndt zu einer besonderen Form von Papierschnitt und Projektion ein. Im Kreativlabor Kunst/Zukunftsräume wird mit den Dozenten der Kunstschule Stuhr (KuSS) Sonja Krüder und Udo Arndt die freie Kunst zum Experimentierfeld. Auch Filmschaffende können sich hier zuordnen. „Wir sind gerade in der Ideenfindung“, erklärt Udo Arndt. Musikinteressierte haben die Chance, eigene Gedanken für einen Song im zuständigen Kreativlabor beizusteuern.

Bereits im April wurde dafür ein „SongWritingDay“ mit den bekannten Singer-Songwritern Ann Doka und Martin Olding ins Leben gerufen. Einmal in der Woche wollen sich die Teilnehmer in den verschiedenen Kreativlaboren treffen und bis zum Tag der Werksschau am 17. Juni gemeinsam an den Kunstwerken arbeiten.

Im Abrissgebäude bestehen Gefahren

Nicola Sprich wies in einer Einführung die Teilnehmer auf bestehende Gefahren hin, die in einem Abrissgebäude zwangsläufig bestehen. Räumlichkeiten in den oberen Stockwerken dürfen nicht betreten werden. Die Feuerwehr hat dazu keine Genehmigung erteilt, so die Organisatorin.

Während Sita Kotteck mit einigen Kindern im früheren Restaurant Hip-Hop-Moves besprach, waren einige Teilnehmer des Kreativlabors Kunst/Zukunftsräume zu einem Rundgang durch den leer stehenden Keller des Hotels aufgebrochen. Dort ließen sie sich Räume reservieren, deren Wände sie gestalten wollen. Romy (14) und Teresa (15) aus Weyhe hatten sich einen Kellerraum, gleich neben den früheren Kühlräumen ausgesucht, auf dessen Wänden mit Acrylfarben vielleicht ein Landschaftsbild entstehen soll.

Ganz konkrete Motivideen haben sie an diesem Tag noch nicht. Sonja Krüder und Udo Arndt: „Bei den Zukunftsräumen steht Kunst als Erfahrung, Kunst als Experiment im Mittelpunkt. Du als ganzer Mensch mit deinen Gedanken, Ideen und Visionen bist hier gefragt. Sei schrill, sei bunt, sei laut, sei kreativ – alles ist erlaubt.“