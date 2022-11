Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko spricht über umgesetzte und geplante Projekte

Von: Andreas Hapke

Teilen

Grüne und lebendige Gärten – auch dafür setzt sich Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko ein. © Katharina Schmidt

Seit knapp zehn Jahren ist Marc Plitzko der Umweltbeauftragte der Gemeinde Stuhr. Im Gespräch mit der Kreiszeitung gibt der 52-Jährige einen Einblick in seine Tätigkeit. Er zieht Bilanz und erklärt, was aus seiner Sicht die notwendigen Schritte für die Zukunft sind.

Herr Plitzko, womit beschäftigen Sie sich gerade?

Viel Raum nimmt wie üblich das Tagesgeschäft ein, zum Beispiel der Baumschutz bei anstehenden Baumaßnahmen; Dann bin ich regelmäßig mit dem Thema Ausgleichsflächen betraut und mit dem Klimaschutzförderprogramm, das private Dachbegrünungen, Solaranlagen, stationäre Solarstromspeicher und Lastenfahrräder bezuschusst. An größeren Projekten erarbeite ich gerade innerhalb des Biotopverbundkonzepts ein Konzept für die ökologische Pflege der Wegeseitenränder. Wie können wir die Pflege so optimieren, dass wir den Belangen Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ökologie gerecht werden?

Erinnern Sie sich noch daran, welches Umweltthema zu Beginn Ihrer Tätigkeit aktuell war?

Da befand sich das gemeinsame Klimaschutzprogramm der Gemeinden Stuhr und Weyhe gerade in der finalen Phase. Daran habe ich noch mitgewirkt. Das Konzept mündete unter anderem in die Einstellung eines Klimaschutzmanagers.

Colja Beyer, dessen Stelle nicht wiederbesetzt wurde. Haben Sie nach seinem Ausscheiden wieder mehr zu tun?

Mein Schwerpunkt ist ja der Umwelt- und Naturschutz, auch wenn ich Klimaschutzthemen dabei immer wieder anreiße. Der Klimaschutz kann ja nie nur von einer Stelle bearbeitet werden. Im Rathaus ist das eine Querschnittsaufgabe, die von allen Fachbereichen betreut wird.

Umwelt- und Klimaschutz sind ein weites Feld. Haben sich in den vergangenen Jahren Schwerpunkte in Ihrem Schaffen herauskristallisiert?

Meine Stelle ist ja dem Baubereich zugeordnet. Dadurch betreue ich alle Planungen aus Naturschutzsicht. Die Frage der Ausgleichsflächen, wie eingangs erwähnt, ist sicherlich ein solcher Schwerpunkt. Das ist etwas, was eine Gemeinde leisten muss.

Was – aus Ihrer Sicht – tut Stuhr darüber hinaus?

Meine Stelle als Umweltbeauftragter zum Beispiel gibt es nicht überall. Diese Person behandelt Themen, die sonst von anderen miterledigt werden müssten. Auch eine Baumschutzsatzung hat nicht jede Gemeinde. Aber wir können den Bewohnern nicht nur Pflichten auferlegen. Eine Kommune muss auch eine Vorbildfunktion haben. So sollte sie ihre Grünflächen naturnah anlegen. Im kommunalen Feuchtwiesenprogramm werden Landwirte finanziell unterstützt, wenn sie ihre Wiesen und Weiden extensiv bewirtschaften. Besagtes Klimaschutzförderprogramm gehört auch zu den zusätzlichen Aufgaben. Weiterhin sollen beispielhafte Projekte wie die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach, Bürgerinnen und Bürger animieren uns nachzueifern. Das alles zeigt, dass wir in Stuhr mehr machen als das, wozu wir verpflichtet sind.

Gab es in den zehn Jahren etwas, von dem Sie sagen würden: Da haben wir etwas Außergewöhnliches für die Kommune auf die Beine gestellt?

Da gibt es nicht das eine, große Projekt. Zu nennen wäre hier erneut das Klimaschutzförderprogramm, ebenso das Biotopverbundkonzept, das innerhalb der Win-Region entstanden ist. Zudem die Anlage von Blühstreifen, die Renaturierung von Fließgewässern und jüngst das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für Stuhr und Weyhe, dessen Schwerpunkt im Bereich Umwelt- und Klimaschutz liegt.

Wie ist eigentlich der Stand beim REK?

Die neue Leader–Region dürfte voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 starten.

Gibt es eine regionale Besonderheit in Stuhr, die Sie beim Umwelt- und Klimaschutz beachten müssen?

Die regionale Besonderheit liegt eher darin, dass es sich bei Stuhr um einen suburbanen Raum handelt. Damit geht ein besonderer Nutzungsdruck auf die vorhandenen Flächen einher. Gleichzeitig ist die Bevölkerung hier besonders sensibel für Fragen des Umwelt- und Naturschutzes. Das entnehme ich den Gesprächen, die ich mit den Bürgern führe. Ich begrüße dieses Interesse sehr.

Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit privaten Naturschützern, etwa dem Nabu oder „Mehr Grün für Stuhr“? Profitieren Sie davon?

Sehr wichtig. Sonst könnte man viele Projekte gar nicht umsetzen. Die Betreuung vieler Biotope wäre ohne die ehrenamtliche Unterstützung so gar nicht möglich. Allgemein bin ich froh, dass es ein vertrauensvolles Verhältnis mit den Vereinen und Verbänden gibt. Doch auch die Landwirtschaft ist ein wichtiger Partner bei der ökologisch angepassten Bewirtschaftung von Flächen. Da kooperieren wir ebenfalls sehr vertrauensvoll.

Welchen Anteil in Ihrer Arbeit macht eigentlich das gemeindeübergreifende Handeln aus?

Prozentual ist das schwierig zu beziffern. Ich finde auf jeden Fall, dass die Kooperation zugenommen hat. In der Win-Region haben wir gemeinsam mehrere Projekte umgesetzt. Insbesondere mit Weyhe arbeiten wir schon lange und gut zusammen. Aktuell überlegen wir uns eine gemeinsame Strategie, um Wegeseitenränder ökologisch pflegen zu können. Weyhe ist wegen der vergleichbaren Struktur der vorrangige Partner.

Gibt es etwas, was Sie in Ihrer Arbeit einschränkt? Verordnungen auf Bundes- oder Länderebene zum Beispiel?

Mir fallen wenig Vorgaben ein, die mich hindern. Leider kann ich jedoch nicht alles schützen, was ich für schützenswert halte, zum Beispiel private Grünflächen und Strauchstrukturen in Innenbereichen. Da hat das Baurecht Vorrang. Dass dann Hecken, die einen wichtigen Lebensraum für Insekten und Vögel bilden, verloren gehen, bedauere ich sehr.

Wenn Sie nach dem Dienst das Rathaus verlassen, sehen Sie nicht, was Ihre Arbeit für die Umwelt bewirkt hat. Lässt sich das trotzdem messen?

Ich sehe das am ehesten an kleineren Dingen: an Wildblumenstreifen, artenreichen Wiesen, Bäumen, die geschützt wurden, an neu angelegten Schlatts, einem renaturierten Bach. Das alles ist greifbar. Zudem ist es über die Jahre spannend zu sehen, wie sich Natur entwickelt. Auch Öffentlichkeitsarbeit kann auf Sicht etwas bewirken, nämlich dass Natur- und Umweltschutz in der Bevölkerung mehr und mehr Bedeutung erlangen.

Auf Pressekonferenzen oder Vor-Ort-Terminen referieren Sie gerne über den Kammmolch oder den Pirol. Wie eignen Sie sich ein solches Wissen an?

Vorteilhaft ist, dass ich Geografie studiert habe, dort erhält man bereits ein breites Allgemeinwissen. Außerdem lernt man im Studium die Fertigkeit, sich Wissen aus verschiedenen Quellen zu erschließen und aufzubereiten. Ich kenne ja nicht jedes Insekt. Aber wenn es eine neue Thematik gibt, versuche ich mein Wissen hierzu zu vertiefen. Über die Jahre kommt da einiges zusammen.

Gibt es eine Tier- oder Pflanzenart, an denen Ihr Herz besonders hängt?

Mir liegen generell die Arten am Herzen, die sich auf dem Rückzug befinden. Sehr wichtig sind mir etwa Wildbienen, weil sie die Blüten bestäuben, aber auch Amphibien, deren Lebensbedingungen sich in den Jahren der Dürre verschlechtert haben. Hinzu kommen die stark bedrohten Wiesenvögel und bei den Pflanzen selten gewordene Wiesenblumen, wie die Kuckuckslichtnelke und das Wiesenschaumkraut.

Ist in den vergangenen zehn Jahren etwas in Stuhr passiert, was Sie als katastrophal für die Umwelt bezeichnen würden?

Maximal würde ich sagen Ölrückstände in Gewässern, die dann von der Feuerwehr fachgerecht entsorgt wurden. Mich beunruhigen schleichende Veränderungen wie der Artenschwund, die Klimaveränderung und das daraus resultierende Trockenfallen des Hombachs, die Ausbreitung von Neophyten wie dem japanischen Staudenknöterich. Auch neue Baumkrankheiten, etwa bei der Esche oder der Kastanie.

Was ist mit Blaualgen im Silbersee?

Das ist ein Problem für den Badebetrieb, aber in heißen Sommern nichts Ungewöhnliches. Keine Naturkatastrophe. Wenn der See kein Badegewässer wäre, wäre das ökologisch kein größeres Problem.

Seit Einführung des Umwelt- und Klimaausschusses nach der Kommunalwahl 2021 haben Sie ein paar Abendtermine im Jahr mehr. War ein solcher Ausschuss überfällig?

Er ist ein bedeutsames Zeichen, dass das Thema bei Politik und Verwaltung eine besondere Gewichtung erfährt. Aus allen Teilen der Verwaltung können dort Klimaschutz-Themen eingebracht werden. Aber es war nicht so, dass wir die Themen vorher nicht behandelt hätten. Meine Arbeit konnte ich vorher in den Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt einbringen.

Was erwarten Sie für die Zukunft? Worauf werden Sie verstärkt Ihr Augenmerk in Sachen Klimaschutz legen müssen?

Die Klimaanpassung wird an Bedeutung gewinnen. Wir sollten versuchen, die Entwicklung der Gemeinde so zu betreiben, dass wir den Klimawandel abfedern können. Aufhalten können wir ihn vermutlich nicht mehr vollständig. Ich denke da an den Erhalt und die Förderung von innerörtlichen Grünstrukturen, den Baumschutz und die Reduzierung der Versiegelung von Grundstücken, etwa durch unnötige Schotterflächen. Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Starkregenereignisse ist jeder Quadratmeter, der nicht versiegelt ist, Gold wert. In Sachen Klimaschutz sollten wir kreativ bleiben. Mit dem Klimaschutzförderprogramm haben wir ein gutes Instrument, um unsere Maßnahmen immer wieder anzupassen. Ich persönlich finde es außerdem wichtig, dass jeder seinen Konsum hinterfragt, indem er auf saisonale, regionale und langlebige Produkte zurückgreift. Bei Gebäuden tut es auch mal eine Umnutzung im Bestand. Bei Abrissen und Neubauten wird viel Energie verschwendet.